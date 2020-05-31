Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
12На линии фронта: будни московских врачей
02:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Крым введет электронную систему учета туристов

Электронная система регистрации туристов в Крыму будет создана для безопасного отдыха в условиях пандемии, сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 31.05
Инфицировано396 575+8 952
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 555+181
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело167 469+8 212
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано6 054 187+134 823
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось368 711+4 252
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 562 191+71 970
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для крымчан, заявили там.

Читайте также
В Крыму уточнили условия въезда для жителей других регионов

«Запланировано создание электронной системы учета и регистрации прибывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО», — сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым будет разрешена с 1 июня. Принимать на отдых крымчан с соблюдением требований Роспотребнадзора они смогут с 15 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, будут разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Закрытыми пока останутся спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны и спа-центры.

Крымские отели, гостевые дома, санатории и объекты общепита не работают с конца марта. Их деятельность запрещена местными властями во исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ограничения связаны с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Подавший в суд на Путина экс-губернатор госпитализирован в тяжелом состояни
Губернатор потребовал поменять данные по коронавирусу: подробности скандала
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 30 мая
Якутский шаман признан опасным для себя и окружающих
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса
Пригожин прокомментировал слова Валерии о «дебильной аудитории»
Таша Строгая назвала 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
Gnezdo.ru
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Hi-Tech
Невероятные кадры: полет в космос, который ждали Событие, которое все ждали!
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 252
Пятница философское 227
Переезд в Москву из Алматы 209
Отношения и брак 149
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
Миллионы семей на деле увидели, что такое адресная социальная поддержка
Коронавирус подтвердил
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Дети
В первый класс будут принимать по новым правилам Минпросвещения опубликовало проект приказа
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь