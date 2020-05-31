Крым введет электронную систему учета туристов

Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для крымчан, заявили там.
«Запланировано создание электронной системы учета и регистрации прибывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО», — сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым будет разрешена с 1 июня. Принимать на отдых крымчан с соблюдением требований Роспотребнадзора они смогут с 15 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, будут разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Закрытыми пока останутся спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны и спа-центры.
Крымские отели, гостевые дома, санатории и объекты общепита не работают с конца марта. Их деятельность запрещена местными властями во исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ограничения связаны с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса.