10:28 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты, отмена банковского роуминга, начало курортного сезона и другие нововведения.
С начала июня в России начнутся выплаты дополнительных пособий на детей, введенных этой весной на фоне пандемии коронавируса. В том числе получить деньги смогут родители детей в возрасте от трех до 16 лет, а также дополнительно — малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет. Кроме того, в некоторых регионах постепенно начнет открываться туристический сезон — правда, с серьезными ограничениями. А банки с середины июня отменят повышенную комиссию между регионами. Подробнее — в материале «Известий».
С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.
«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осуществляется начиная c 1 июня 2020 года гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина 11 мая.
О введении этой меры было объявлено 11 мая в ходе обращения президента. Оформляется она в упрощенном порядке — для этого достаточно обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд или подать заявление дистанционно, через сайт госуслуг. Потребуется свидетельство о рождении ребенка, ИНН и паспортные данные одного из родителей.
Всего, по оценкам Минтруда, на новые меры поддержки смогут претендовать около 22 млн детей.
Одновременно начнутся выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет — они смогут получить пособия в размере половины прожиточного минимума за каждый месяц, прошедший с начала года, после этого выплаты должны продолжаться ежемесячно.
С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста. Это предусмотрено изменениями в закон «Об исполнительном производстве», которые вступают в силу с 1 июня.
В частности, приставы с этого момента будут знать, в какой валюте находятся деньги на счетах, а также получат информацию о передвижении средств. Предполагается, что таким образом должникам станет сложнее скрываться от взысканий.
Чтобы приставы не смогли наложить арест на пособия, которые граждане получают от государства, для таких перечислений будет предусмотрена дополнительная защита — теперь эти поступления будут обозначаться в банковской системе с помощью специальной маркировки.
Накладывать арест на социальные выплаты было запрещено и ранее, однако приставы заявляли, что не могут выделить их среди остальных средств, находящихся на счетах граждан.
Кроме того, к началу лета должны быть списаны налоги и страховые взносы за II квартал этого года для предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса. Об этом заявили в Кремле в середине мая. Исключение составит НДС — на него послабления не распространяются.
В Московской области 1 июня около 73 тыс. самозанятых вернут суммы налога на профессиональный доход — об этом журналистам сообщили в
Там утверждают, что возврат средств произойдет автоматически — никаких специальных заявлений заполнять для этого не потребуется.
Известно, что документ включает в себя около 500 мероприятий. Среди заявленных задач — повышение доходов населения, снижение безработицы и обеспечение устойчивого роста экономики за счет внедрения новых технологий. План будет рассчитан на срок до 2021 года.
В середине месяца истечет срок действия льгот, предусмотренных для иностранцев, оставшихся в России
Речь идет о людях, приехавших в Россию по рабочим визам или с видом на жительство, а также о тех, кому требуется разрешение на работу или временное проживание, и о тех, кто находится в стране в статусе беженца.
С 15 июня часть мер будет пересмотрена. В мае МВД выпустило разъяснения о том, какие изменения последуют в конкретных ситуациях. Ознакомиться с тем, как будет регулироваться правовой статус иностранцев, приехавших в Россию на основании различных документов, можно здесь.
В июне в некоторых регионах начнут открываться туристические объекты. Пока речь идет только о санаториях и домах отдыха, имеющих медицинскую лицензию. Работать они будут с серьезными ограничениями и соблюдением дополнительных требований безопасности.
Решение принимается на региональном уровне. В частности, заработают такие объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подчеркивал, что речь идет об оздоровительном отдыхе, при этом как туристы, так и объекты размещения должны будут придерживаться строгих правил.
«Все, кто приедет оздоравливаться на предприятия
Общие для всех регионов рекомендации ведомства были опубликованы в конце апреля. Согласно документу, отдыхающие будут приезжать сменами продолжительностью в две недели, в санаториях должна регулярно проводиться дезинфекция, а все предметы, затрудняющие ее, — например, мягкую мебель и ковры — нужно убрать. Эксперты рынка ранее отмечали «Известиям», что всё это может увеличить стоимость поездки до 40%.
Зато с начала лета авиакомпания «Победа» возобновит полеты по России. Полеты будут возвращать в расписание поэтапно, при этом в мае перевозчик пообещал снизить стоимость билетов после перерыва. Тогда же стало известно, что авиакомпания планирует обратиться в Росавиацию для получения так называемых «ковид-субсидий».
Среди других новостей туристической отрасли — введение административной ответственности за нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Оказывать такие услуги теперь не вправе организации, не включенные в специальный реестр. Для нарушителей штраф может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей.
С середины месяца бесплатными станут переводы средств между счетами клиентов одного банка, открытыми в разных регионах. Ранее кредитные организации могли взимать за это более высокую комиссию, чем при переводах внутри одного региона.
В соответствии с законом «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”», принятым в декабре 2019-го, так называемый банковский роуминг будет отменен с 14 июня.
Системой быстрых платежей пользуются около 50 кредитных организаций. С 1 мая такие переводы являются бесплатными в случае, если их размер не превышает 100 тыс. рублей.