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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о происхождении коронавируса.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
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18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
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Выздоровело171 883+4 414
18.05
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Инфицировано6 065 624+123 632
17.05
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18.05
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17.0530.05
Скончалось369 274+4 022
17.05
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Выздоровело2 566 642+61 097
17.05
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Источник: РИА Новости

Ранее ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, а стал одной из жертв заражения.

Альштейн отмечает, что подобные выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать что-либо не имеет смысла.

«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты — ну, и что!» — заявил он.

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Специалист подчеркивает, что исследование не имеет принципиального значения для пандемии COVID-19.

«Начинаются споры. Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение коронавируса. — Прим. Ред.) произошло естественным путем», — считает Альштейн.

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

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