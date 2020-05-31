Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

Ранее ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, а стал одной из жертв заражения.
Альштейн отмечает, что подобные выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать что-либо не имеет смысла.
«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты — ну, и что!» — заявил он.
Специалист подчеркивает, что исследование не имеет принципиального значения для пандемии COVID-19.
«Начинаются споры. Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение коронавируса. — Прим. Ред.) произошло естественным путем», — считает Альштейн.
Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.