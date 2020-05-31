Названы распространенные осложнения COVID-19

По его словам, тяжелее всего COVID-19 протекает у тех, кто употребляет алкоголь или курит. Однако и среди остальных категорий пациентов фиксируются такие осложнения, как нарушение работы ЖКТ, диарея, сбои в работе почек, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции.
«Если смотреть по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42% больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36% — дыхательная недостаточность, у 12% — сердечная недостаточность, у 7% — нарушение свертываемости крови», — цитирует Демина 31 мая «Парламентская газета».
Кроме того, специалист указал на кожные проявления вируса. Кроме того, по его словам, даже при отсутствии клинических симптомов могут изменяться функции иммунной системы, печени, почек.
«Более половины заразившихся выздоравливают, но большой процент пациентов
Пока же, в отсутствие вакцины, врач рекомендует делать упор на профилактику заболевания, укреплять иммунитет как правильным режимом, так и питанием.
30 мая стало известно, что российский препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступит в больницы страны 11 июня. Ученые оценивают его эффективность в 80%.