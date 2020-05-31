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07:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса

Директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию о происхождении коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань. Об этом пишет Daily Mail.

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Инфицировано396 575+8 952
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Выздоровело167 469+8 212
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Скончалось369 244+4 229
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Выздоровело2 566 035+70 323
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«Сперва мы предполагали, что на рынке морепродуктов мог появиться вирус», — сказал он. Гао пояснил, что в анализах животных, взятых на рынке, не было следов вируса. Однако они были в нескольких других пробах, в том числе в пробах сточных вод. Таким образом он предположил, что вирус «существовал задолго до появления» на уханьском рынке.

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Кроме того, Гао пояснил, что коронавирус нового типа стал седьмым среди прочих коронавирусом, который может заражать людей. «Однако поведение этого вируса не похоже на все остальные», — сказал он.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

По данным на 31 мая, в мире более 6 миллионов зараженных коронавирусом, из них свыше 369 тысяч скончались, более 2,5 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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