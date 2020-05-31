В Таиланде две недели не выявляют новых случаев COVID-19 внутри страны

«Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения
Смертей от инфекции за прошедшие сутки в стране тоже не зарегистрировано, добавила Йонтракун.
«Первая пациентка — профессиональный массажист 37 лет, она вернулась из ОАЭ. Еще два пациента — студенты в возрасте 18 и 19 лет, вернувшиеся из Турции. Четвертый пациент — студент, вернувшийся из Саудовской Аравии» — сказала Йонтракун.
«Четвертый пациент ехал в провинцию Наративат из аэропорта тем же автобусом, что и 11 пациентов, зарегистрированных вчера. Всего в автобусе было 39 человек, вернувшихся из Саудовской Аравии. Напомню, их везли одним автобусом в карантинный центр в провинции Наративат, их родной провинции», — добавила она.
Помощник
Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным Центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших.
С конца марта — начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось за счет начала массовой кампании по вывозу тайцев
С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, действующие в связи с пандемией, разделив их на 4 этапа по 14 дней. С 1 июня начинается третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, в госучреждения и офисные комплексы, остается в силе.
В связи с опасностью ввоза инфекции
Прибывающие по такой схеме иностранцы должны иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции, с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, и медицинскую
Единственной возможностью въехать в Таиланд для иностранцев этой категории остаются вывозные авиарейсы, доставляющие тайцев на родину из зарубежных стран, однако статистика МИД Таиланда по прибывающим этими рейсами пока не отмечала среди прибывших иностранных граждан.