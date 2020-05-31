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09:46 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде две недели не выявляют новых случаев COVID-19 внутри страны

БАНГКОК, 31 мая — РИА Новости. Таиланд уже две недели не регистрировал новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 внутри страны, все новые случаи заражения — ввозные из-за границы, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения страны помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 693+138
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело171 883+4 414
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано6 065 624+123 632
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось369 274+4 022
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 566 642+61 097
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
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Источник: РИА Новости

«Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели — это люди, заразившиеся за границей», — сказала она.

Смертей от инфекции за прошедшие сутки в стране тоже не зарегистрировано, добавила Йонтракун.

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«Первая пациентка — профессиональный массажист 37 лет, она вернулась из ОАЭ. Еще два пациента — студенты в возрасте 18 и 19 лет, вернувшиеся из Турции. Четвертый пациент — студент, вернувшийся из Саудовской Аравии» — сказала Йонтракун.

«Четвертый пациент ехал в провинцию Наративат из аэропорта тем же автобусом, что и 11 пациентов, зарегистрированных вчера. Всего в автобусе было 39 человек, вернувшихся из Саудовской Аравии. Напомню, их везли одним автобусом в карантинный центр в провинции Наративат, их родной провинции», — добавила она.

Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 31 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде — 3 081 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших — 2 963 человека.

Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным Центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших.

С конца марта — начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось за счет начала массовой кампании по вывозу тайцев из-за границы, в первую очередь из стран с наибольшим количеством заражений. К середине мая заражения внутри страны, практически, прекратились, в то время как вывозная кампания продолжилась, за счет чего все новые заражения, регистрируемые в Таиланде, стали ввозными.

С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, действующие в связи с пандемией, разделив их на 4 этапа по 14 дней. С 1 июня начинается третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, в госучреждения и офисные комплексы, остается в силе.

В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда продлили запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и медицинских эвакуационных, действовавший с 4 апреля и уже несколько раз продленный, до 30 июня. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца.

Прибывающие по такой схеме иностранцы должны иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции, с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, и медицинскую справку-разрешение на полет. По прибытии в Таиланд иностранцы должны проходить 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.

Единственной возможностью въехать в Таиланд для иностранцев этой категории остаются вывозные авиарейсы, доставляющие тайцев на родину из зарубежных стран, однако статистика МИД Таиланда по прибывающим этими рейсами пока не отмечала среди прибывших иностранных граждан.

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