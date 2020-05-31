В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска

По мнению Докучаева, космонавтика должна развиваться за частные средства, чтобы желающие осваивать космос могли вкладывать свои деньги.
«А государство, прежде всего, должно вкладывать деньги в научный космос. Это автоматы, роботы. Все идет по правильному пути», — считает эксперт.
По его словам, полет показал, что у «частного космоса» есть большие перспективы, а решение Илона Маска и его компании — верное.
«И то, что это поддерживается правительством частично, это очень важное достижение. Это открывает большие перспективы», — заявил Докучаев.
Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с смысла Канаверал. На борту находятся два астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они дали кораблю имя Endeavor.
Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, которая совершила частная компания. Кроме того, США впервые за девять лет отправили людей в космос. Страна лишилась такой возможности в 2011 году, когда последний корабль Space Shuttle отслужил свой последний срок.