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11:51 (мск), источник: РИА Новости

В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с «Говорит Москва» назвал запуск ракеты Илона Маска выдающимся достижением.

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По мнению Докучаева, космонавтика должна развиваться за частные средства, чтобы желающие осваивать космос могли вкладывать свои деньги.

Новость
Запуск Crew Dragon SpaceX Илона Маска с астронавтами на борту, онлайн-трансляция старта корабля

«А государство, прежде всего, должно вкладывать деньги в научный космос. Это автоматы, роботы. Все идет по правильному пути», — считает эксперт.

По его словам, полет показал, что у «частного космоса» есть большие перспективы, а решение Илона Маска и его компании — верное.

«И то, что это поддерживается правительством частично, это очень важное достижение. Это открывает большие перспективы», — заявил Докучаев.

Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с смысла Канаверал. На борту находятся два астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они дали кораблю имя Endeavor.

Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, которая совершила частная компания. Кроме того, США впервые за девять лет отправили людей в космос. Страна лишилась такой возможности в 2011 году, когда последний корабль Space Shuttle отслужил свой последний срок.

«Новый этап в мировой пилотируемой программе» — космонавт Крикалев о запуске корабля Crew Dragon
Во время загрузки произошла ошибка.
12:58 (мск)© Ньюстюб
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