13:07 (мск), источник: РИА Новости
Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами, сообщает The Local.
Ключевым фактором для туристического бизнеса станет отмена правила максимальных поездок на 100 километров. Начиная со 2 июня, людям будет разрешено путешествовать внутри Франции.
Когда предприятия могут вновь открыться зависит от того, в коком регионе они находятся.
Большая часть территории страны в настоящее время квалифицируется как зеленые зоны — районы с низким уровнем распространения коронавируса. Но большой парижский регион
Пляжи, парки и сады будут открыты повсеместно в начале июня. Что касается туристического бизнеса, то здесь есть две основные даты: 2 и 22 июня.
Все связанные с туризмом предприятия, включая кемпинги и отели, в зеленых зонах могут вновь заработать во вторник, 2 июня. В оранжевых — 22 июня.
То же самое касается ресторанов, баров и кафе, музеев, туристических достопримечательностей и театров.
Многие регионы во Франции зависят от международных путешественников, но пока им придется рассчитывать лишь на внутренний туризм.
Когда будут разрешены международные поездки за пределы ЕС, пока не определено, но