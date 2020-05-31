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14:44 (мск), источник: Ведомости

«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

«Роскосмос» не увидел ничего необычного в успешном запуске космического корабля Crew Dragon.

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«Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно», — написал в Twitter официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

При этом он положительно оценил тот факт, что «теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы».

По словам Устименко, очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции, потому что в космосе всякое может случиться.

Россия же на месте стоять не собирается, добавил представитель: на этот год у «Роскосмоса» запланированы испытания двух новых ракет, а в следующем будет возобновлена лунная программа.

В субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде в 15.22 по местному времени (22.22 мск) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Она успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Это первая в истории пилотируемая миссия, осуществленная частной компанией. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 31 мая в 10.29 по времени восточного побережья США (17.29 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.
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