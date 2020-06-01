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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

20 отличных товаров для комфортного лета с огромными скидками

Несмотря на пандемию, жизнь не стоит на месте. Впереди лето, а это значит, что необходимо себя порадовать новыми классными вещами. Мы собрали для вас самые привлекательные предложения на AliExpress.

Для начала немного хитростей для еще более выгодных покупок на AliExpress.

Рекомендуем воспользоваться специальными купонами. А если применить промокод NEWBIG, можно получить скидку 250 рублей при общей покупке от 320 рублей (да, это не ошибка) на весь ассортимент AliExpress для новых пользователей (торопитесь как можно быстрее завести новый аккаунт и получить халяву, пока это работает!). Кроме того, новичкам дополнительная выгода: избранные товары отдают за копейки, если это будет ваш первый заказ + эксклюзивные цены и купоны, обязательно воспользуйтесь лазейкой. Если знать эти секреты, можно прилично сэкономить.

Кроме того, сейчас лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях. На данный момент очень интересные цены на товары для дома — можно найти действительно полезные и недорогие вещи, а так же смотрите топ-скидки за неделю.

Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Почему стоит купить: Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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Мужские солнцезащитные очки в деревянной оправе

Портативная колонка Xiaomi

Весьма бюджетная, но стильная и громкая беспроводная колонка. Благодаря небольшому весу и размеру ее можно носить с собой повсюду, брать на пикник или в поход. Отличный выбор за небольшие деньги.

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Портативная колонка Xiaomi

Стильный женский купальник

Летом любой девушке хочется порадовать себя новым стильным универсальным купальником. Этот именно такой, подойдет на любую фигуру. Есть множество необычных принтов на любой вкус. Поторопитесь, модель пользуется невероятной популярностью — ее заказали уже более 7 тысяч раз.

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Стильный женский купальник

Стильная многоразовая защитная маска

Это универсальная маска с фильтром из активированного угля за символическую цену. Она подойдет как для походов за продуктами во время карантина, так и для защиты от пыли и выхлопов. Отличный помощник во время бега или езды на велосипеде.

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Стильная многоразовая противовирусная маска

Беспроводные наушники Xiaomi

Беспроводные наушники по демократичной цене с отличными параметрами. Вес зарядного бокса вместе с наушниками — 35 г. Время до полной зарядки — полтора часа. Работают на дистанции до десяти метров. Отлично крепятся и не выпадают во время пробежек.

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Беспроводные наушники Xiaomi

Легкие кроссовки

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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Легкие кроссовки

Платье на все случаи жизни

Прекрасный вариант и для летних прогулок, и для похода на работу, и для культурной вылазки. Легкое шифоновое платье с цветочным принтом можно носить и с туфлями, и с босоножками, и с кроссовками. Эта универсальная вещь действительно станет незаменимой в гардеробе каждой модницы. А фасон будет отлично смотреться на любой фигуре.

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Платье на все случаи жизни

Набор мужских носков

Мужские носки отличного качества всегда нужны в любом гардеробе. В упаковке 10 пар бамбуковых плотных носков. Те, кто уже их купил, отмечают, что носки не теряют форму даже после стирки.

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Набор мужских носков

Женские подследники под летнюю обувь

Подследники, как и носки, являются незаменимым предметом гардероба у женщины. На пятке есть силиконовая вставка, чтобы подследники не сползали с ноги во время ходьбы или бега. В наборе продается 5 пар. Большой выбор цветов и отличная цена входят в комплект!

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Женские подследники под летнюю обувь

Многофункциональный рюкзак

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак

Укороченный женский топ

Топ очень мягкий и бесшовный, его идеальная форма отлично поддерживает грудь, что прекрасно подходит для спортивных пробежек. Для заказа доступно пять разных цветов. Кстати, топ купили уже больше 14 тысяч раз!

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Укороченный женский топ

Спортивные штаны для мужчин

Эти легкие спортивные штаны как нельзя лучше подойдут и для занятий спортом, и для повседневной носки в составе уличного образа. Пояс с резинкой и регулируемым шнурком не сковывает движения и комфортен в использовании. Есть несколько разных расцветок на любой вкус.

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Спортивные штаны для мужчин

Оплетка для руля велосипеда

Поможет обновить велосипед и сделает катание на нем более удобным. Можно выбирать из нескольких цветов. Сделана из искусственной кожи, не скользит, и подходит почти для всех городских велосипедов.

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Оплетка для руля велосипеда

Мгновенный водонагреватель

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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Мгновенный водонагреватель

Умная винная пробка

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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Умная винная пробка

Незаменимый набор инструментов для любого дома

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

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Незаменимый набор инструментов для любого дома

Универсальные перчатки для работы в саду и дома

Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.

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Универсальные перчатки для работы в саду и дома

Бейсболка

Классная бейсболка, чтобы разнообразить свой стиль, ну и конечно голову от солнца прикрыть. Размер регулируется с помощью застежки. Можно выбрать цвет и дизайн на свой вкус.

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Бейсболка

Катушка для спиннинга

Отличная катушка для ловли рыбы в пресных водоемах. Можно выбрать из трех размеров. Надежная и легкая, из нержавейки и алюминия.

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Катушка для спиннинга

Вращающаяся блесна

Отличная блесна для ловли хищной рыбы, можно выбирать из пяти размеров и кучи расцветок. Сделана из нержавейки и прослужит вам не один год.

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