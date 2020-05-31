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18:58 (мск), источник: Life.ru

Лоза предложил жалующимся на нехватку денег артистам разгружать вагоны

По его мнению, финансовые трудности могут заставить любого человека согласиться на тяжёлый труд.

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Источник: РИА "Новости"

Коронавирус ударил по кошелькам не только звёзд российской эстрады, но и задел даже самых знаменитых и востребованных мировых артистов. Это отметил музыкант Юрий Лоза.

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Он считает, что нынешний кризис схож с Великой депрессией прошлого столетия в США, когда многие, несмотря на статус, зарабатывали деньги тяжёлым трудом.

— Тогда все пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звёздность. Какая разница, кто ты — звезда или нет. Точно так же и сейчас. Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть — пойдём работать кем угодно, — сказал музыкант в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Лайф сообщал, что из-за экономического кризиса и финансовых трудностей бывший солист «Отпетых мошенников» начал зарабатывать на жизнь, работая в такси. Также на отсутствие денег и работы жаловался Тарзан, однако тогда Юрий Лоза ответил ему, что тот мог бы устроиться медбратом, чтобы получать «какие-то денежки».

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