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17:25 (мск), источник: ТАСС

Crew Dragon пристыковался к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС).

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фотографий
8
фотографий

Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9») с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Во время загрузки произошла ошибка.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.

Во время загрузки произошла ошибка.
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