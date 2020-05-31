Crew Dragon пристыковался к МКС

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR— NASA (@NASA) May 31, 2020
17:25 (мск), источник: ТАСС
Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск). Запуск
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.