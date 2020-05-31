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18:41 (мск), источник: Ведомости

Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джеймса Брайденстайна и руководителя SpaceX Илона Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon и его стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Он также выразил надежду на сотрудничество в будущем.

Источник: AP 2020

«Поздравляю вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», — написал Рогозин в Twitter.

Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что оценил шутку Маска о батуте. На пресс-конференции после запуска Crew Dragon Илон Маск ответил на реплику Рогозина шестилетней давности. Он тогда пригрозил США, что Россия перестанет доставлять американских астронавтов к МКС и посоветовал в этом случае воспользоваться батутом. «Батут работает!» — сказал Маск, вспомнив слова Рогозина.

В субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Она успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Это первая в истории пилотируемая миссия, осуществленная частной компанией. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:15 (мск)© Ньюстюб
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