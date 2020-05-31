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19:19 (мск), источник: РИА Новости

У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Экипаж корабля Crew Dragon испытывает сложности со связью с Землей по проводной линии МКС, общение сохраняется по радиосвязи, НАСА ведет прямую трансляцию.

Источник: Reuters

После прибытия на орбитальную станцию и завершения автоматической стыковки корабля командир МКС Кристофер Кэссиди приступил к подключению системы электроснабжения и проводной связи между прибывшим аппаратом и станцией. Сейчас Crew Dragon интегрирован в систему МКС и получает питание от станции, но произошел сбой в системе связи.

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Экипаж Crew Dragon продолжает успешно общаться с Землей и экипажем МКС через коммуникационную систему корабля, но попытки установить связь по проводной системе станции пока не удаются. ЦУП в Хьюстоне и Калифорнии слышат Crew Dragon прекрасно, но экипаж докладывает, что поступающие звуковые сообщения «неразборчивы». «Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и все на этом», — сказал командир Crew Dragon Даг Херли после финальной неудачной проверки связи. Центр управления полетом в Хьюстоне сохраняет связь с кораблем по радиосвязи.

Как сообщила компания SpaceX, экипажу разрешат войти на станцию приблизительно через час. Сейчас Херли и Боб Бенкен готовятся к переходу на станцию, частью подготовки является уборка космического корабля. Переход астронавтов на станцию будет возможен после выравнивания давления в шлюзовом отсеке и проверки герметичности.

Crew Dragon начал испытательный пилотируемый полет в субботу. Астронавты НАСА Херли и Бенкен будут оставаться на МКС в течение трех месяцев, после чего вернутся на Землю для завершения испытательного полета Crew Dragon.

Первый частный аппарат, доставивший людей на орбиту, Crew Dragon стал пятым космическим кораблем, пристыкованным к МКС в настоящее время. На станции уже находятся два российских грузовых «Прогресса» и один пилотируемый «Союз», а также японский грузовой корабль.

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