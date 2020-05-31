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20:34 (мск), источник: Интерфакс

Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Между американским пилотируемым кораблем Crew Dragon и Международной космической станцией (МКС), к которой он пристыковался, открыт люк, сообщили в НАСА. Астронавты перешли на станцию.

Источник: AP/NASA

Crew Dragon, на котором на орбиту отправились в испытательный полет астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида вечером 30 мая. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями «Союз», за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае НАСА договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на «Союзе», который в октябре стартует к МКС.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.

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