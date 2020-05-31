22:45 (мск), источник: Life.ru
«Спасибо, сэр, ха-ха». Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с успешным запуском
Миллиардер выразил надежду на долгое взаимовыгодное сотрудничество.
Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск, чья ракета с космическим кораблем накануне отправила на орбиту Земли двух астронавтов, ответил генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в «Твиттере» на русском языке.
— Спасибо, сэр,
Американский предприниматель решил лично ответить Рогозину после того как тот в своем поздравлении главы NASA с успешной отправкой астронавтов на МКС попросил Брайденстайна передать искренние поздравления и Илону Маску. Рогозин также отметил, что оценил шутку Илона Маска о работающем батуте.
Напомним, шесть лет назад глава «Роскосмоса» посоветовал США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, если власти страны введут против российской космической корпорации санкции. Таким образом Рогозин намекнул, что NASA не имеет других транспортных путей до МКС помимо кораблей «Роскосмоса». После успешного запуска Crew Dragon накануне глава SpaceX Илон Маск пошутил, что «батут работает».