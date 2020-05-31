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31 мая, источник: РИА Новости

Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
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Скончалось4 693+138
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Выздоровело171 883+4 414
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Инфицировано6 130 158+116 041
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Скончалось371 041+3 414
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Выздоровело2 603 642+65 415
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Источник: РИА Новости

Эта информация стала известна недавно. По ее словам, еще месяц назад эксперты не понимали, как вирус воздействует на организм человека во время клинических проявлений.

При этом врачи до сих пор многого не знают об этой болезни, добавила Попова. Глава Роспотребнадзора рассказала, что изначально медики считали, что COVID-19 — это «истинная пневмония».

Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора
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Экспресс-тесты

Попова рассказала, что сейчас Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Тем не менее, «бесконечное» увеличение тестирования не нужно. Как показывает мировой опыт, в этом случае значительно возрастает погрешность, сказала она.

«То есть он может быть использован, но с определенными оговорками», — пояснила Попова.

По ее словам, сегодня в России ежедневно увеличивается количество регионов, где снижается коэффициент распространения коронавируса. Выходить из режима ограничений страна будет постепенно.

«Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным… динамика есть, процесс идет, он позитивный», — сказала она.

Вакцинация от гриппа

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что из-за коронавируса медицине приходится ускорить подготовку к борьбе с гриппом.

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Вероятно, что вторая волна пандемии начнется осенью, как раз в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, отметила она.

«Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже», — рассказала Попова.

По ее словам, есть данные, что от одного больного может выделяться и грипп, и коронавирус. Соответственно, прививка от первого снизит риски тяжелого течения заболевания.

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.

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