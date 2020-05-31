Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

Эта информация стала известна недавно. По ее словам, еще месяц назад эксперты не понимали, как вирус воздействует на организм человека во время клинических проявлений.
При этом врачи до сих пор многого не знают об этой болезни, добавила Попова. Глава Роспотребнадзора рассказала, что изначально медики считали, что COVID-19 — это «истинная пневмония».
Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.
Попова рассказала, что сейчас Роспотребнадзор работает над созданием
«То есть он может быть использован, но с определенными оговорками», — пояснила Попова.
По ее словам, сегодня в России ежедневно увеличивается количество регионов, где снижается коэффициент распространения коронавируса. Выходить из режима ограничений страна будет постепенно.
«Субъекты выходят
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что
Вероятно, что вторая волна пандемии начнется осенью, как раз в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, отметила она.
«Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже», — рассказала Попова.
По ее словам, есть данные, что от одного больного может выделяться и грипп, и коронавирус. Соответственно, прививка от первого снизит риски тяжелого течения заболевания.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.