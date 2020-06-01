В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — сообщил он.
По словам Вильфанда, на Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. «Практически повсеместно будет около нормы, но небольшое отрицательное отклонение от нормы к Западу от Москвы: Смоленская, Брянская, Тверская области. Речь не о холодной погоде, конечно», — отметил он.
Июнь на Европейской территории страны начнется со «свежей погоды», по словам Вильфанда.
Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды.
Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России
Однако, первые волны тепла не исключены уже в июне. «Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов», — сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
Ранее Вильфанд сообщал, что температурный фон на пять-шесть градусов ниже нормы ожидается со 2 июня на европейской территории России.
Вильфанд сообщил, что осадков больше нормы ожидается в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье России в июне. Дефицит осадков прогнозируется в Хакасии, Туве, Забайкальском крае, Амурской области и на севере Якутии.
«Осадков больше нормы ожидается в Калининградской области, Крыму и Краснодарском крае. Больше нормы еще на Таймыре и на всем Тихоокеанском побережье страны: и Камчатка, и Хабаровский край», — сообщил он.
По словам Вильфанда, дефицит осадков ожидается на крайнем юге Восточной Сибири: Хакасия, Тува, Забайкальский край. Также на Дальнем Востоке: Амурская область и на севере Якутии.
Это подтверждает тот прогноз о сложной пожароопасной ситуации, который мы выпустили ранее.
По прогнозу Росгидромета, высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Сибири и Дальнего Востока, а также европейской части страны в течение всего пожароопасного сезона 2020 года и вполне может войти в пятерку самых горимых.