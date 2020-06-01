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05:18 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Источник: РИА Новости

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи».
Под домашним хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

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Право на пособие будет иметь только один из членов семьи — причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.
Нилов объяснил свою инициативу «несложной социально-экономической логикой». По его словам, сейчас централизованно вводятся «обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости». Но при этом такие меры все же носят временный и вынужденный характер, «а домохозяйства постоянны», отметил депутат.

«Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны», — приводятся слова Нилова в сообщении пресс-службы.

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