08:06 (мск), источник: Известия
Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции
Отечественное здравоохранение устояло, но ВВП потерял 7−8 трлн рублей.
Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введенных во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки, начинают работу непродовольственные магазины, химчистки и салоны красоты. Позади два с лишним месяца домашнего режима, во время которого вся страна внимательно следила за статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса, пыталась купить маски, привыкала мыть руки, учиться и работать на удаленке. Как россияне провели это время, что мы знаем о COVID-19 и выдержала ли удар российская экономика — в материале «Известий».
Период всероссийской самоизоляции
49 человек уже считались выздоровевшими, а распространение вируса на территории страны Роспотребнадзор связывал с завозами из европейского региона.
В стране было зарегистрировано четыре вида
Минздрав к тому времени выпустил четвертую версию временных методрекомендаций по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса. Врачам предлагался арсенал средств из комбинации лопинавира с ритонавиром (препаратов для лечения ВИЧ-инфекции), хлорохина, гидроксихлорохина и интерферонов. Позже, к шестой версии методички, вышедшей 28 апреля, ведомство усомнилось в эффективности сочетания лопинавира и ритонавира в качестве монотерапии. Перспективными Минздрав назвал противомалярийные средства: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин.
На последнее в России сейчас возлагаются большие надежды: препарат уже получил временную регистрацию и многие вирусологи предполагают, что именно он станет действенным этиотропным (тем, что устраняет причину заболевания — то есть вирус) средством.
Еще в начале периода самоизоляции ученые и медики предупреждали, что для коронавирусов характерно бессимптомное или легкое течение. Поэтому реальное число инфицированных может быть значительно больше, чем видит официальная статистика.
— Система их не замечает и не изолирует, поэтому они продолжают заражать окружающих. Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных, — отмечал в интервью «Известиям» от 2 апреля молекулярный биолог, доктор биологических наук,
В конце марта стало известно, что коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. По мнению российских ученых, вероятность перехода патогена невысока, но это очень опасно: штамм может мутировать, вернуться к людям и приобрести новые непредсказуемые качества. А в середине апреля итальянские исследователи неожиданно заявили, что организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом.
Из всех домашних питомцев в наибольшей уязвимости к заражению COVID-19 ученые сразу заподозрили кошек. Позже, в середине мая, у пятилетней кошки в Москве подтвердили заболевание с помощью теста, сообщил Россельхознадзор.
2 апреля президент России принял решение о продлении нерабочих дней до конца месяца. На тот момент число инфицированных в стране возросло до 3548 человек. В Москве насчитывалось 2475 больных, в Подмосковье — 177, в
В начале апреля российские ученые предупредили, что патоген, вызывающий пневмонию от COVID-19, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
О нарушениях работы мозга свидетельствует, в частности, потеря обоняния. Кроме того, патоген способен оказывать негативное воздействие и на
6 апреля в России впервые зафиксировали резкий рост числа заболевших COVID-19 — 954 человека за сутки (всего 6343). Через неделю заболеваемость COVID-19 в стране снова выросла — 2558 новых случаев (всего 18 328 человек).
В этот период главным инструментом диагностики COVID-19, позволяющим быстро поставить диагноз с точностью 97−98%. стала компьютерная томография.
17 апреля стало известно, что к росту числа заболевших готовятся российские регионы. В Минздраве заявили, что до конца месяца в стране необходимо развернуть около 95 тыс. коек для лечения больных COVID-19.
Утром 18 апреля, потеснив Бельгию, Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших (36 793) коронавирусом. Через несколько дней в стране стартовало
Рост числа заболевших замедлился, и началось движение к стабилизации эпидемиологической обстановки.
К 22 апреля в стране было зафиксировано 57 999 инфицированных. В лидерах — Москва (31 981 случай), Московская область (6590) и
Правительство внимательно следит за распространением COVID-19 с первого месяца 2020 года. 29 января
С февраля правительство ограничило авиасообщение с Китаем, где и началась вспышка инфекции. После список «запрещенных» стран начал стремительно увеличиваться. В итоге с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение с внешним миром было прекращено за исключением рейсов для возвращения россиян.
17 марта президент впервые обратился к россиянам
Уже на следующей неделе — 25 марта — Владимир Путин снова выступил с обращением к населению. Глава государства заявил о первоочередных мерах, призванных обеспечить соцзащиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержать малый и средний бизнес. Среди них — новые выплаты семьям, отсрочки по налогам для компаний и каникулы по кредитам. В «длинные выходные» зарплата сотрудникам должна быть сохранена, заявил президент.
Во время очередного обращения 2 апреля глава государства продлил вынужденный «отдых» до 30 апреля (в итоге завершился он только 11 мая). Властям на местах Владимир Путин поручил самим определять строгость ограничительных мер — число больных коронавирусом заметно различается от региона к региону.
На заседаниях правительства и оперативного штаба неоднократно принимались решения о выделении субъектам средств из федерального бюджета на поддержку населения и бизнеса.
Жалобы поступали от бизнесменов — многие банки тянули с выдачей льготных кредитов или вовсе им отказывали. А вскоре по всей стране прокатилась волна недовольства медиков. Главврачи либо кормили специалистов «завтраками», либо выплачивали им сотни рублей за отработанные минуты.
За выполнением этих и других поручений президент призвал следить профильные ведомства. В большинстве регионов ситуация с выплатами медикам и поддержкой бизнеса решена, однако обращения и жалобы поступают в парламент до сих пор, заявил «Известиям» сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
Например, сейчас любой медик может написать на сайте госуслуг о том, что не получил обещанные средства. Однако многие на это не решаются, потому что боятся увольнений.
— Нужно проследить на местах, чтобы начальство не давило на специалистов за жалобы. Люди должны иметь возможность получить выделенные на их поддержку деньги, — отметил политик.
Принятые президентом и правительством меры в условиях пандемии были адекватными, отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Однако в некоторых случаях, считает он, можно было действовать и строже — в частности, сразу объявить карантин. Ведь многие поначалу считали режим самоизоляции рекомендацией, которую можно нарушить. При этом были совершены и ненужные шаги — например, обработка стен зданий не имела смысла, уверен эксперт.
По его мнению, чтобы понять, будет ли вторая волна эпидемии в России, нужно внимательно следить, что происходит в других странах, в частности в Китае.
В конечном итоге любая эпидемия идет на спад. В обществе увеличивается число людей со сформировавшимся иммунитетом. Кроме того, вирус изменяется при передаче от человека к человеку и постепенно становится менее патогенным.
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7−8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. В сложившейся экономической ситуации для поддержки бизнеса принят комплекс антикризисных инструментов. За
Главным подспорьем для предпринимателей стало освобождение их от всех (кроме НДС) налоговых и страховых выплат за II квартал, запуск специальных кредитных программ, в том числе и по нулевой ставке для поддержания занятости, а также безвозмездная финансовая помощь некоторым из них. Параллельно в стране действуют шестимесячные налоговые и арендные каникулы, а также мораторий на банкротство.
Помощь от государства получит 1151 системообразующее предприятие. Они могут претендовать на кредит по льготной ставке и при необходимости — на субсидии на возмещение затрат, отсрочку по налогам, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в первые три месяца года перекрыть это падение не смог. Ранее о сокращении номинального ВВП России в апреле на 28% говорилось в ежемесячном отчете Минфина.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, каждый нерабочий день в апреле и мае обходился российской экономике в 100 млрд рублей выпадающих доходов. Совокупные потери бюджетов за два месяца составили 8 трлн рублей, считает он. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил весенний простой в 5−7 трлн рублей.
Потери ВВП за конец марта и апрель составят 2,5% в годовом выражении, а в мае и июне эта цифра может дойти до 4−4,5% в зависимости от скорости восстановления экономической активности, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.
По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250−400 млрд рублей, а совокупные потери с начала карантина близки к 1,3−1,7 трлн. В столице сейчас не могут выйти на работу около миллиона человек, большая часть из которых задействована в общественном питании, торговле и развлекательной индустрии. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов
По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, при позитивном сценарии развития падение ВВП к концу года составит 3,5−4%.
Елена Сидоренко, Любовь Лежнева, Роза Алмакунова