Гуманный Альбион: как британцы выходят из самоизоляции

С 1 июня в Великобритании стартует новая стадия выхода из карантина, которая позволит гражданам встречаться на улицах. При этом каждый регион снимает ограничения по своему плану — быстрее всего это происходит в Англии, а самой осторожной оказалась Шотландия. «Известия» пообщались с жителями разных уголков Соединенного Королевства и узнали, насколько они готовы выходить в мир и не боятся ли второй волны заражений.
В конце мая
Как рассказал «Известиям» месяц назад источник в британском парламенте, власти не допустят выхода из самоизоляции до тех пор, пока коэффициент R (количество людей, которых может заразить один носитель вируса) не упадет ниже единицы.
В конце мая научный советник правительства Патрик Валланс сообщил, что индекс уменьшился до 0,7−0,9 и это открывает возможность отмены карантина. Таким образом, к концу мая, по данным Worldometer, в стране зарегистрировано 272,8 тыс. заражений при 38,3 тыс. летальных исходов. Больше всего граждан — 8,6 тыс. — заболело 10 апреля, 30 мая число заражений составило 1,6 тыс.
— В начале карантина обычно суматошный Лондон превратился в
Смягчение карантина ее беспокоит — по мнению Агнес, чувство опасности за месяцы самоизоляции у людей постепенно притупилось и вполне возможно, что новая фаза значительно сократит социальную дистанцию, которую необходимо поддерживать.
Однако есть и устойчивое ощущение того, что пик пандемии прошел, говорит 25-летняя юрист Юлия, студентка одного из университетов Лондона.
— Можно было раз в день выходить заниматься спортом, чем многие и пользовались. В парках находились работники полиции, которые следили, чтобы никто не сидел на лавочках. С нарушителями они общались очень вежливо, без штрафов и других наказаний, — рассказала она «Известиям». — Сейчас ситуацию воспринимают более спокойно. Например, в последние недели в Лондоне открывают все больше кафе с возможностью покупать еду на вынос, да и людей в масках стало меньше.
Для студентов во всем мире май — время сессии. Их жизнь в этот период и так предполагает полную самоизоляцию с книгами — вне зависимости, бушует за окном коронавирус или нет. Но на сам процесс обучения в Британии пандемия повлияла принципиально. 23-летняя Полина, студентка из города Бат, рассказала «Известиям» о новом формате выпускных экзаменов: теперь вместо двухчасового письменного испытания выпускникам дают список заданий, которые надо выполнить за 72 часа, — своего рода оперативные курсовые работы без времени на списывание. Таких экзаменов у Полины будет пять.
— Все сертификаты об окончании отправят на адрес, который мы укажем. Для нас все закончено, и это очень обидно, потому что у нас не будет последней точки. Пока конкретного плана, как возместить выпускной, нет, — рассказывает Полина. — Но есть в ситуации и свои плюсы. Студенты долго боролись, чтобы
Поэтому, если ты плохо сдашь экзамен, он не испортит ситуацию, а если хорошо — лишь улучшит итоговые оценки.
— Во время кризиса особенно чувствовалась ответственность за каждого, было ощущение солидарности с теми, кто был вынужден работать, — с сотрудниками здравоохранения, водителями автобусов, — рассказывает 27-летняя сотрудница одной из британских НКО Алина, которая живет в центре Лондона. — По всей стране в окнах можно было видеть радугу в поддержку системы NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения. — «Известия»), на которую легло основное бремя борьбы с COVID.
В начале пандемии в помощь NHS был объявлен набор волонтеров, предполагалось подключить порядка 250 тыс. человек. Однако они увидели невероятную поддержку со стороны населения, не успевали обрабатывать заявки, и в итоге увеличили число до 750 тыс. волонтеров, и это была целая армия волонтеров, которых набрали буквально за сутки.
В марте, когда пандемия только набирала обороты, Борис Джонсон выступил с обращением к британцам. Тогда он заявил, что
— Думаю, люди были удивлены, насколько конструктивно власти отреагировали на пандемию, — говорит Агнес. — Хотя по части тестирования заражений можно было бы сделать больше. Я знаю людей, которые обнаружили у себя симптомы COVID и просто следовали рекомендациям правительства, оставаясь дома без
В последние недели реальным поводом для недовольства стало нарушение режима самоизоляции самими членами правительства. В конце мая гнев обрушился на советника премьера Доминика Каммингса, которого считают идейным вдохновителем Brexit и «главным злодеем». Его обвиняют в том, что он в обход общих правил поехал из Лондона к своей семье в Дарем на
К слову, анонсированные Борисом Джонсоном меры касаются не всей страны, а лишь Англии. В других частях королевства — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии — свои правительства, которые сами определяют сроки выхода из самоизоляции. Там он происходит немного медленнее. В Шотландии, например, дети вернутся в школу не раньше 11 августа, в Уэльсе парикмахерские будут закрыты еще больше месяца (в Англии они заработают с 4 июля), а Северная Ирландия объявит о смягчении мер лишь в четверг.
— Шотландия с 1 июня ничего не меняет. Были легкие послабления, но они происходят гораздо медленнее, и я думаю, что людям это гораздо комфортнее,
У нас люди с большей готовностью подчиняются правилам, и в этом, пожалуй, заслуга самого города. Удобно держать дистанцию в пространстве с большим количеством садов и парков. Это гораздо легче, чем в мегаполисах с более плотной застройкой — в том же Лондоне.
Принципиальных послаблений в ближайшее время в регионе не будет. По словам 25-летнего
— Это определенно было трудно, — делится с «Известиями» Герайнт. — Однако моя компания и я начали готовиться к самоизоляции до ее официального объявления. Мы отрепетировали удаленную работу, а я постепенно начал ограничивать свои передвижения. Несмотря на то, что период изоляции оказался сложным, я и все мои знакомые сходимся в том, что она была необходима.
Пока говорить о том, что жизнь в регионе возвращается к тому, что было пару месяцев назад, рано. Это было бы по меньшей мере безответственно, считает эдинбуржец Джеймс. Все приходит в норму постепенно, и люди адаптируются к другому миру настолько, насколько могут.
Екатерина Постникова