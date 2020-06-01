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04:28 (мск), источник: Известия

Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Лучше всего от коронавирусной инфекции могут защитить строительные респираторы, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
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22.05
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25.05
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26.05
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27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
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135
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29.05
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30.05
181
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18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
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25.05
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27.05
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28.05
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29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 165 181+106 164
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
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26.05
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28.05
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29.05
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18.0531.05
Скончалось371 995+2 869
18.05
3360
19.05
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Выздоровело2 641 142+76 449
18.05
40047
19.05
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26.05
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28.05
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31.05
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18.0531.05
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Источник: Известия

Специалист отметил, что вирус распространятся с помощью микрокапель, которые вылетают при чихании, кашле или разговоре. По его словам, поры медицинской маски защитят от капель, однако могут пропускать через себя вирусные частницы.

Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли.
Виктор Ларичев
врач-вирусолог (цитата по радиостанции «Говорит Москва»)

Он также добавил, что респираторы плотнее сидят на лице.

27 мая власти Москвы объявили об ужесточении масочного режима с 1 июня. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

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