Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Специалист отметил, что вирус распространятся с помощью микрокапель, которые вылетают при чихании, кашле или разговоре. По его словам, поры медицинской маски защитят от капель, однако могут пропускать через себя вирусные частницы.
Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли.
Виктор Ларичевврач-вирусолог (цитата по радиостанции «Говорит Москва»)
Он также добавил, что респираторы плотнее сидят на лице.
27 мая власти Москвы объявили об ужесточении масочного режима с 1 июня. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.