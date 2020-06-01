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06:57 (мск), источник: Lenta.Ru

У Елены Воробей обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у российской пародистки Елены Воробей. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
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Выздоровело171 883+4 414
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Как сообщила Воробей, о своем диагнозе она узнала три дня назад, но рассказать об этом публично решилась не сразу. «Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты», — поделилась она.

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По словам артистки, ее состояние ухудшилось на второй день: заболела спина, а от мышечной боли невозможно было спать. «Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», — рассказала она.

Всем заболевшим Воробей порекомендовала не рисковать и при наличии симптомов обратиться в больницу, а также пить много жидкости.

Ранее Воробей пожаловалась на то, что из-за введенных в связи с коронавирусом запретов она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. Она призналась, что в связи со сложившейся ситуацией ей пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории у побережья.

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