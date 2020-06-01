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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Сезон состоится. Какие страны первыми начнут выдавать визы россиянам

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в ближайшее время консульства и визовые центры планируют вновь начать принимать документы на визы. Границы пока закрыты, но во многие страны за разрешением на въезд можно обратиться заранее, в том числе и за полгода до путешествия.

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Источник: FotografieLink/СС0

О том, где ждут россиян с загранпаспортами и справками, — в материале РИА Новости.

Когда подавать документы

«Сезон состоится. Все препятствия будут устранены посредством разумных решений, — пообещал гендиректор испанского отделения крупного международного туроператора Мелен Улутюрк в прямом эфире в Facebook. — ЕС разрабатывает единые правила безопасности передвижения, они направлены на то, чтобы путешествие для туриста не стало испытанием».

Ожидается, что их обнародуют в первую неделю июня. В этом же месяце должны открыться консульства и визовые центры.

В большинстве из них на время пандемии отозвали сотрудников. «Остались единицы, которые работают над экстренными запросами. Например, когда требуется неотложная медицинская помощь, — пояснил Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. — Но, как правило, оставшийся персонал в основном занимается проблемой вывоза своих граждан из России».

Кто будет первым

«Да, сейчас почти все консульские отделы и аккредитованные визовые центры при посольствах закрыты. Но в некоторых дипмиссиях назначили сбор сотрудников, так что могут сообщить о начале работы», — говорит Яна Лучезарова, генеральный директор паспортно-визового центра в Москве.

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Эксперт добавила, что, по логике, это должно случиться в первых числах или середине месяца.

«Мы отправили запросы в консульства всех стран ЕС. Большинство планируют приступить к приему документов 15 июня, но есть и исключения. Например, в Латвии назвали более раннюю дату — 9 июня, — рассказывает гендиректор компании по оформлению Шенгенских виз Евгения Кулаева. — Франция пока не определилась».

В ближайшее время ожидается открытие визовых центров Италии, Греции, Испании — традиционно популярных туристических направлений у россиян.

По словам Яны Лучезаровой, Великобритания уже давно ведет запись на прием заявлений. Но попасть в посольство можно будет с 16 июня.

В консульском отделе посольства Японии могут принять документы уже сейчас, однако рассмотрят их после открытия границ между нашими странами.

Для работы и учебы

Вскоре ожидается и возобновление работы консульства Китая. «Анализ запросов и обращений в Китайский визовый центр говорит о том, что прежде всего будут востребованы деловые и рабочие разрешения на въезд. А также визы для водителей грузов и членов экипажа гражданской авиации», — сообщил Виталий Манкевич.

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По его мнению, такие страны, как США, Канада, Австралия, будут крайне осторожны в ослаблении карантинных мер.

«Мы предполагаем, что оформление виз по этим направлениям начнется не раньше августа или сентября, — уточняет эксперт. — Притом, вероятно, заявки будут принимать только у тех, кто едет по работе или учебе, а потом уже у туристов». Что изменится при получении виз.

Пока, по словам Евгении Кулаевой, консульства не сообщали о нововведениях. Главные изменения в визовых правилах Шенгена вступили в силу в начале года.

Одно из них: документы теперь можно подавать за полгода до планируемого тура. То есть, даже если границы откроются не раньше середины осени, озаботиться разрешением на въезд можно сразу после начала работы центров. Например, в июле подумать о новогоднем путешествии и получить визу.

Дадут ли «мульти» — зависит от предыдущих поездок. С новыми правилами сюрпризов со сроками должно стать меньше: после трех краткосрочных в течение двух лет можно претендовать на годовую, потом — на два года, а затем — на пять лет.

Перед посещением центра туристам, вероятно, стоит подумать о средствах индивидуальной защиты — вряд ли масочно-перчаточный режим отменят. Скорее всего, нужно будет соблюдать социальное дистанцирование.

Возможно, перед визитом придется провериться на коронавирус. По мнению эксперта независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранита Садику, государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования к соискателям визы, в том числе о предоставлении результатов теста на COVID-19.

Что полезно знать
Если сидишь дома

И уж наверняка такая справка понадобится непосредственно перед поездкой. Правила пока обсуждаются, но, например, в Греции предложили ввести «паспорта здоровья» для туристов.

В то же время посол Швейцарии в России Ив Россье в интервью РИА Новости назвал эти меры бессмысленными. «Можно пройти тестирование сегодня и подхватить COVID-19 завтра. Если делать тест, нужно потом ждать результаты, так что это не вариант», — пояснил он.

И пообещал, что россиянам бесплатно выдадут визы взамен просроченных, если они не сумели ими воспользоваться из-за коронавируса. Причем, если, например, разрешение на въезд было двухнедельным, можно попросить трехнедельное. Важны не сроки поездки, а факт оплаты — понадобится просто подать новое заявление.

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