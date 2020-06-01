Сезон состоится. Какие страны первыми начнут выдавать визы россиянам

О том, где ждут россиян с загранпаспортами и справками, — в материале РИА Новости.
«Сезон состоится. Все препятствия будут устранены посредством разумных решений, — пообещал гендиректор испанского отделения крупного международного туроператора Мелен Улутюрк в прямом эфире в Facebook. — ЕС разрабатывает единые правила безопасности передвижения, они направлены на то, чтобы путешествие для туриста не стало испытанием».
В большинстве из них на время пандемии отозвали сотрудников. «Остались единицы, которые работают над экстренными запросами. Например, когда требуется неотложная медицинская помощь, — пояснил Виталий Манкевич, президент
«Да, сейчас почти все консульские отделы и аккредитованные визовые центры при посольствах закрыты. Но в некоторых дипмиссиях назначили сбор сотрудников, так что могут сообщить о начале работы», — говорит Яна Лучезарова, генеральный директор
Эксперт добавила, что, по логике, это должно случиться в первых числах или середине месяца.
«Мы отправили запросы в консульства всех стран ЕС. Большинство планируют приступить к приему документов 15 июня, но есть и исключения. Например, в Латвии назвали более раннюю дату — 9 июня, — рассказывает гендиректор компании по оформлению Шенгенских виз Евгения Кулаева. — Франция пока не определилась».
В ближайшее время ожидается открытие визовых центров Италии, Греции, Испании — традиционно популярных туристических направлений у россиян.
По словам Яны Лучезаровой, Великобритания уже давно ведет запись на прием заявлений. Но попасть в посольство можно будет с 16 июня.
В консульском отделе посольства Японии могут принять документы уже сейчас, однако рассмотрят их после открытия границ между нашими странами.
Вскоре ожидается и возобновление работы консульства Китая. «Анализ запросов и обращений в Китайский визовый центр говорит о том, что прежде всего будут востребованы деловые и рабочие разрешения на въезд. А также визы для водителей грузов и членов экипажа гражданской авиации», — сообщил Виталий Манкевич.
По его мнению, такие страны, как США, Канада, Австралия, будут крайне осторожны в ослаблении карантинных мер.
«Мы предполагаем, что оформление виз по этим направлениям начнется не раньше августа или сентября, — уточняет эксперт. — Притом, вероятно, заявки будут принимать только у тех, кто едет по работе или учебе, а потом уже у туристов». Что изменится при получении виз.
Пока, по словам Евгении Кулаевой, консульства не сообщали о нововведениях. Главные изменения в визовых правилах Шенгена вступили в силу в начале года.
Одно из них: документы теперь можно подавать за полгода до планируемого тура. То есть, даже если границы откроются не раньше середины осени, озаботиться разрешением на въезд можно сразу после начала работы центров. Например, в июле подумать о новогоднем путешествии и получить визу.
Дадут ли «мульти» — зависит от предыдущих поездок. С новыми правилами сюрпризов со сроками должно стать меньше: после трех краткосрочных в течение двух лет можно претендовать на годовую, потом — на два года, а затем — на пять лет.
Возможно, перед визитом придется провериться на коронавирус. По мнению эксперта независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранита Садику, государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования к соискателям визы, в том числе о предоставлении результатов теста на COVID-19.
И уж наверняка такая справка понадобится непосредственно перед поездкой. Правила пока обсуждаются, но, например, в Греции предложили ввести «паспорта здоровья» для туристов.
В то же время посол Швейцарии в России Ив Россье в интервью РИА Новости назвал эти меры бессмысленными. «Можно пройти тестирование сегодня и подхватить COVID-19 завтра. Если делать тест, нужно потом ждать результаты, так что это не вариант», — пояснил он.
И пообещал, что россиянам бесплатно выдадут визы взамен просроченных, если они не сумели ими воспользоваться