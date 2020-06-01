Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, день рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день.
Фоторепортажи
8Отпуск после COVID-19
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
11:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие к Международному дню защиты детей, подчеркнув, что в России вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

В понедельник отмечается Международный день защиты детей.

Статья
От чего нужно защищать детей? Отвечают лучшие эксперты

«Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.

«К сожалению, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся. Но, уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и, как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице нашей Родины», — добавляется в сообщении.

 Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Число новых случаев коронавируса в России превысило 9 тысяч
Сезон состоится. Какие страны начнут выдавать визы россиянам
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Второй всадник. Последует ли за эпидемией массовый голод
Сергей Нетиевский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Мощь российского флота показали на новом видео Посмотрите на одно из самых мощных объединений российской армии
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 256
Переезд в Москву из Алматы 230
Пятница философское 228
Кто куда? Зачем? Почем? 195
Кино
Евгения Симонова отмечает 65-летие Народную артистку России поздравил президент Владимир Путин
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Эмин показал, с кем проводит время после развода
«Мне очень больно»: Гаврилова о разводе с Эмином
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Мясников рассказал о поддельной статистике в России по коронавирусу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь