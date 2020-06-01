12:51 (мск), источник: Российская газета
Северная военная флотилия: с чего началась история Северного флота
1 июня 1933 года считают днем рождения Северного флота. Это самое молодое объединение
Первоначально в 1933 году подразделение ВМФ называлось Северной военной флотилией. А 11 мая 1937 года его переименовали в Северный флот и определили основное место дислокации — город Североморск.
А причина в том, что начали активно развивать северный регион, строить базы и аэродромы. К тому времени были и первые рекорды. В 1938 году подводная лодка «Д-1» четыре месяца провела в море, преодолев более 11 тысяч морских миль. А «Д-3» осуществила подледное плавание, 30 минут шла подо льдами. Это было впервые в истории
Геройски сражались военные моряки в годы Великой Отечественной войны. На начало войны у Северного флота насчитывалось 15 подводных лодок, восемь эскадренных миноносцев, семь сторожевых и других кораблей. Авиация имела 116 боевых самолетов. За годы войны вооружение утроилось.
За геройство в годы Великой Отечественной войны Северный флот был награжден орденом Красного Знамени. Военнослужащие уничтожили более 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 единиц транспорта, около 1,3 тысячи вражеских самолетов, провели 1548 конвоев.
На флоте базируется единственный в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на капитальном ремонте и модернизации.
«РГ» уже писала о том, что буквально накануне сдан ВМФ и будет служить на Северном флоте подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», который является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» — атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер несет комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Три похода кораблей Северного флота недавно признаны рекордами Вооруженных сил России. Это комплексная экспедиция на архипелаг Земля
В 2020 году Северный флот получит шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники.