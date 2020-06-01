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12:51 (мск), источник: Российская газета

Северная военная флотилия: с чего началась история Северного флота

1 июня 1933 года считают днем рождения Северного флота. Это самое молодое объединение Военно-морского флота России. В его составе атомные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, многочисленные суда обеспечения. Уже как три года приоритетное направление деятельности Северного флота — защита государственных интересов Российской Федерации в Арктике.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Первоначально в 1933 году подразделение ВМФ называлось Северной военной флотилией. А 11 мая 1937 года его переименовали в Северный флот и определили основное место дислокации — город Североморск.

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А причина в том, что начали активно развивать северный регион, строить базы и аэродромы. К тому времени были и первые рекорды. В 1938 году подводная лодка «Д-1» четыре месяца провела в море, преодолев более 11 тысяч морских миль. А «Д-3» осуществила подледное плавание, 30 минут шла подо льдами. Это было впервые в истории Военно-морского флота.

Геройски сражались военные моряки в годы Великой Отечественной войны. На начало войны у Северного флота насчитывалось 15 подводных лодок, восемь эскадренных миноносцев, семь сторожевых и других кораблей. Авиация имела 116 боевых самолетов. За годы войны вооружение утроилось.

За геройство в годы Великой Отечественной войны Северный флот был награжден орденом Красного Знамени. Военнослужащие уничтожили более 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 единиц транспорта, около 1,3 тысячи вражеских самолетов, провели 1548 конвоев.

Современный Северный флот имеет на вооружении атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.

На флоте базируется единственный в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на капитальном ремонте и модернизации.

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«РГ» уже писала о том, что буквально накануне сдан ВМФ и будет служить на Северном флоте подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», который является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» — атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер несет комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Три похода кораблей Северного флота недавно признаны рекордами Вооруженных сил России. Это комплексная экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа, кругосветный поход фрегата «Адмирал Горшков» и действия атомной подводной лодки «Северодвинск». Субмарина установила рекорд при стрельбе крылатой ракетой «Калибр» по полигону Чижа.в Архангельской области и выполнила специальную задачу подо льдом Северного Ледовитого океана.

В 2020 году Северный флот получит шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники.

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