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10:31 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил актрису Евгению Симонову с днем рождения

Президент отметил ее талант и творческую индивидуальность.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Евгению Симонову с днем рождения. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Персона
Евгения Симонова

«Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством, — отметил президент. — Ваши работы на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского и в кино по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».

Глава государства пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего доброго.

Актриса Московского академического театра им. В. Маяковского (1976 — н. в.) Евгения Симонова родилась в 1955 году. Снималась в фильмах «Афоня», «В бой идут одни «старики», «Обыкновенное чудо» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984), народная артистка РФ (1995).

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