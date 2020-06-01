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14:08 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Препарат «Авифавир» для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 189 560+107 011
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 469+2 925
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 652 477+77 311
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
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Источник: Агентство «Москва»

Он отметил, что тестирование «Авифавира» продолжается: если первый этап предполагал подбор оптимальной дозировки препарата, то цель второго — оценить эффективность и безопасность лекарства.

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«Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 пациентов должны быть включены в исследование», — добавил Чуланов. По его словам, во время испытаний эффективность российского препарата составила около 90%.

«Наиболее важным и известным нежелательным явлением является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата», — подчеркнул он.

Первый препарат прямого противовирусного действия «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар», нарушающий механизмы размножения коронавируса SARS-CoV-2, на прошлой неделе получил одобрение Министерства здравоохранения.

С 11 июня в российские больницы планируют передать 60 тысяч курсов лекарства.

После этого Россия может начать поставлять «Авифавир» за рубеж. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заявки на него уже получили от стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Распространение коронавирусной инфекции

По последним данным, в России с начала эпидемии выявили более 414 тысяч заразившихся коронавирусом, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным.

Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.

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