Египет отдыхает от туристов. Популярные курорты остаются закрытыми

В социальных сетях шутят, что, судя по действиям египетских властей, коронавирус в стране действует только в определенные часы и дни недели. Вводя карантинные меры в конце марта, Египет следовал в русле других стран Ближнего Востока и Северной Африки: закрылись школы, мечети и церкви, спортклубы, развлекательные центры. Кафе и рестораны перестроились на работу только на доставку, опустели морские курорты, набережные, парки. Прервалось авиасообщение с внешним миром. Закрылись госучреждения, многие иностранцы оказались с просроченными визами.
Тогда казалось, что все это ненадолго, тем более что цифры по заболевшим росли незначительно. Деревни, где фиксировались массовые случаи заражения, сразу блокировались и изолировались.
Введение комендантского часа с запретом на передвижение в ночное время вызвало некоторое недоумение: неужели вирус более активен в темное время суток?
Но в первые дни на вечно оживленных улицах было непривычно тихо и пустынно, тем более что по улицам ездили полицейские машины, сигналами намекавшие припозднившимся прохожим, что пора идти домой.
В обычном режиме функционировали продуктовые магазины и аптеки, и даже во время комендантского часа там были покупатели. Чуть позднее к ним присоединились остальные магазины, а также торговые центры и моллы, которым разрешили работать с 10 до 17 часов. В преддверии месяца поста Рамадан люди запасались продуктами, подарками, обновками для родственников и друзей. В магазинах было многолюдно.
Столпотворение наблюдалось и в почтовых отделениях, где люди получали или отправляли денежные переводы. Никто не соблюдал социальную дистанцию.
А потом наступил Рамадан, следом за ним — праздник розговенья Ид аль-Фитр, когда выяснилось, что вековые традиции сломать невозможно. Невзирая на комендантский час, египтяне гуляли по ночам, собирались компаниями, продолжали общаться. В так называемых народных районах, как и раньше, жизнь бурлила и днем, и ночью, хотя на время Ид аль-Фитр в Египте, как и по всему Ближнему Востоку, были ужесточены карантинные меры и увеличен комендантский час.
Многие пренебрегали предписаниями властей, полагаясь либо на силу иммунитета, либо на авось. Разве можно египтян запереть дома в пять часов вечера, когда жизнь только начинается, особенно если днем идет пост, а вечером наступает время розговенья?
При этом за последние числа мая количество людей в масках и перчатках на улицах Каира выросло в разы. Пример всем показали живущие здесь иностранцы, позднее маски надели полицейские, доставщики еды на мотоциклах и продавцы в магазинах. С 30 мая эта мера стала обязательной для всех: в общественных местах люди должны быть в средствах защиты.
Местная торговая сеть Cottonil, специализирующаяся на изделиях из хлопка, оперативно наладила производство трикотажных масок белого, серого и черного цветов по 20 фунтов (чуть более $1) за штуку, в комплекте идет шесть масок.
Власти обещают не штрафовать тех, кто передвигается по улицам хоть и без маски, но в одиночку.
Если забыл маску, в любом магазине тебе выдадут ее на входе. Практически повсеместно можно продезинфицировать руки из огромных пластиковые бутылок с санитайзерами.
Отдельный разговор — законопослушные иностранцы, находящиеся на самоизоляции. В принципе в Египте не вводился полный локдаун и в дневное время никто не запрещает гулять по улицам, ходить в магазины. Просто в жаркую погоду в условиях закрытых парков и спортклубов, традиционно выполняющих функцию места отдыха и расслабления, гулять особо негде, тем более что здесь нет детских площадок и придомовых территорий, где можно посидеть и пообщаться с друзьями. Кафе и кофейни закрыты, а потому молодежь собирается на небольших пятачках рядом с проезжей частью или на набережных, сидя компаниями в припаркованных автомобилях, невзирая на комендантский час.
Особенно это было заметно в дни Ид аль-Фитр. В полицию звонили возмущенные иностранцы, которые недоумевали, почему никто не соблюдает предписания. Однако полицейские лишь разводили руками, обещая разобраться.
В субботу на территории посольства Сербии организовали небольшую вечеринку за закрытыми дверями, и социальные сети тут же заполнили возмущенные посты экспатов: почему это сербы ведут себя столь бестактно, громко слушают музыку и не считаются с теми, кто вынужден сидеть дома?
С 15 мая в стране открыли внутренний туризм.
Эта отрасль в наибольшей степени пострадала от пандемии. В 2019 году доходы от туризма достигли рекордных $13 млрд, а посетили Египет 13,1 млн туристов — наивысший показатель с 2010 года, когда здесь отдохнули 14,7 млн туристов, в том числе около 4 млн россиян.
Однако в условиях пандемии курорты полностью опустели. Такого здесь не видели даже в самые нестабильные годы. Отрасль несет колоссальные убытки, казна ежемесячно недополучает миллиард долларов, притом что туристическая отрасль приносит до 15% ВВП страны.
В этих условиях власти разрешили отелям возобновить работу, но только тем, кто получит специальный сертификат безопасности. В соответствии с распоряжением Министерства туризма и древностей на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% с 1 июня. Отели обязаны проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель также должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами.
Кроме того, в ресторанах до 1,5 м увеличено расстояние между столиками, при этом за одним столом желательно сажать не более двух человек. Для семейных столов вводится ограничение в шесть персон. Обслуживание в ресторанах осуществляется только по меню с предзаказом, шведский стол отменен.
В целях борьбы с вирусом увеличены температура воды и количество хлорки в бассейне. Отели должны быть в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, которыми нужно обрабатывать багаж заезжающих, дезинфекторы должны также стоять во всех помещениях отелей для удобства гостей.
Заселение должно осуществляться либо через онлайн-регистрацию, либо стандартным способом, но с однократным использованием ручек, которые после этого подлежат немедленной утилизации. В гостиницах должен быть врач, персонал обязан соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а также регулярно сдавать тесты на COVID-19.
Туристам также предписано предоставлять подтверждение, что они не заражены, но этот вопрос пока до конца не проработан. В рамках ограничительных мер при запуске отелей запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Пока остаются закрытыми джакузи, спа-центры при отелях, а также сауны и бани, работают лишь спортзалы.
Отели, которые выполнили все санитарные нормы и предписания, получают разработанный министерством специальный логотип «гигиенической безопасности» в виде древнеегипетских иероглифов, обозначающих жизнь, процветание, здоровье.
На данный момент их счастливыми обладателями стали порядка 80 отелей из более 170, подавших заявки. В этих отелях открыт и доступ к морю. На остальной территории страны пляжи пока остаются закрытыми.
Когда возобновится иностранный туризм — неизвестно. Тем более что об открытии авиасообщения речь пока вообще не идет.
Но постепенно, как и на остальном арабском Востоке, открываются мечети — в пятницу уже прошла проповедь в одной из столичных мечетей при очень ограниченном числе молящихся. А вот церкви как минимум до конца июня останутся закрытыми. Так постановил Священный синод во главе с коптским патриархом Тавадросом II. Причина — продолжающийся рост числа зараженных.
Фактически каждый день Египет бьет максимумы по количеству новых заражений, выявляя за сутки больше тысячи новых больных. Эта цифра уже почти достигла 25 тыс. заболевших, удвоившись буквально за последние две недели.
Выздоровели менее 6 тыс. И хотя по региону это не самый высокий показатель (лидирует Саудовская Аравия), по смертности Египет оказался на первом месте с более чем 950 умершими, то есть летальность составляет 4%.
При этом многие рассуждают, что для 100-миллионного Египта такие цифры выглядят явно заниженными.
Так, на днях министр высшего образования Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что реальное число заболевших может превышать 100 тыс. человек с учетом бессимптомных больных, которые не обращаются в больницы, а значит, не учитываются. Тем временем, по имеющимся данным, 17 карантинных больниц страны, куда размещают заболевших COVID-19, переполнены.
На этом фоне говорить о скором снятии ограничений не приходится. Власти еще в середине мая объявили, что возобновлять работу образовательных, спортивных и развлекательных заведений до полного избавления страны от коронавируса не планируется. А значит, школы, детские сады, вузы, кинотеатры, спортклубы, фитнес-центры, кофейни, рестораны и другие места отдыха и развлечений еще долго будут закрыты.
А вот нотариальные конторы, службы по наследственным делам и регистрационные центры автотранспортных средств возобновили работу еще в начале мая. С июня открываются и другие центры оказания услуг населению, в том числе паспортно-визовые службы. Египет учится сосуществовать с коронавирусом, и разрабатываемый властями план предусматривает соблюдение всех мер безопасности и профилактики на работе, производстве, в компаниях сферы обслуживания. Предприятия должны проводить регулярную санитарную обработку и дезинфекцию, чистку вентиляций, у сотрудников всегда должен быть доступ к средствам дезинфекции.
Тем временем египетские пользователи социальных сетей сокрушаются по поводу невозможности пойти в парикмахерскую или спортзал, чтобы навести красоту и привести тело в форму.
В связи с этим президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси порекомендовал египтянам питаться здоровой пищей для поднятия иммунитета и заниматься спортом. Только вот спортклубы по-прежнему закрыты, да и на море пока не пускают.