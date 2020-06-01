Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Постсоветская старостьГде в бывшем СССР самая высокая пенсия, самый низкий пенсионный возраст и стаж
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
12На линии фронта: будни московских врачей
13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Египет отдыхает от туристов. Популярные курорты остаются закрытыми

С прошедших выходных в Египте ввели обязательный режим ношения масок в общественных местах. Пока эта мера будет действовать две недели, потом власти обещают обнародовать новые решения по противодействию коронавирусу. Число инфицированных в стране растет, составив около 25 тыс. человек, и когда возобновится иностранный туризм — неизвестно: об открытии авиасообщения речь пока не идет. C подробностями — корреспондент ТАСС в Каире Дина Пьяных специально для «Ъ».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 189 560+107 011
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 469+2 925
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 652 477+77 311
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

В социальных сетях шутят, что, судя по действиям египетских властей, коронавирус в стране действует только в определенные часы и дни недели. Вводя карантинные меры в конце марта, Египет следовал в русле других стран Ближнего Востока и Северной Африки: закрылись школы, мечети и церкви, спортклубы, развлекательные центры. Кафе и рестораны перестроились на работу только на доставку, опустели морские курорты, набережные, парки. Прервалось авиасообщение с внешним миром. Закрылись госучреждения, многие иностранцы оказались с просроченными визами.

Тогда казалось, что все это ненадолго, тем более что цифры по заболевшим росли незначительно. Деревни, где фиксировались массовые случаи заражения, сразу блокировались и изолировались.

Введение комендантского часа с запретом на передвижение в ночное время вызвало некоторое недоумение: неужели вирус более активен в темное время суток?

Но в первые дни на вечно оживленных улицах было непривычно тихо и пустынно, тем более что по улицам ездили полицейские машины, сигналами намекавшие припозднившимся прохожим, что пора идти домой.

В обычном режиме функционировали продуктовые магазины и аптеки, и даже во время комендантского часа там были покупатели. Чуть позднее к ним присоединились остальные магазины, а также торговые центры и моллы, которым разрешили работать с 10 до 17 часов. В преддверии месяца поста Рамадан люди запасались продуктами, подарками, обновками для родственников и друзей. В магазинах было многолюдно.

Столпотворение наблюдалось и в почтовых отделениях, где люди получали или отправляли денежные переводы. Никто не соблюдал социальную дистанцию.
Источник: AP 2020

А потом наступил Рамадан, следом за ним — праздник розговенья Ид аль-Фитр, когда выяснилось, что вековые традиции сломать невозможно. Невзирая на комендантский час, египтяне гуляли по ночам, собирались компаниями, продолжали общаться. В так называемых народных районах, как и раньше, жизнь бурлила и днем, и ночью, хотя на время Ид аль-Фитр в Египте, как и по всему Ближнему Востоку, были ужесточены карантинные меры и увеличен комендантский час.

Многие пренебрегали предписаниями властей, полагаясь либо на силу иммунитета, либо на авось. Разве можно египтян запереть дома в пять часов вечера, когда жизнь только начинается, особенно если днем идет пост, а вечером наступает время розговенья?

При этом за последние числа мая количество людей в масках и перчатках на улицах Каира выросло в разы. Пример всем показали живущие здесь иностранцы, позднее маски надели полицейские, доставщики еды на мотоциклах и продавцы в магазинах. С 30 мая эта мера стала обязательной для всех: в общественных местах люди должны быть в средствах защиты.

Местная торговая сеть Cottonil, специализирующаяся на изделиях из хлопка, оперативно наладила производство трикотажных масок белого, серого и черного цветов по 20 фунтов (чуть более $1) за штуку, в комплекте идет шесть масок.

Власти обещают не штрафовать тех, кто передвигается по улицам хоть и без маски, но в одиночку.

Если забыл маску, в любом магазине тебе выдадут ее на входе. Практически повсеместно можно продезинфицировать руки из огромных пластиковые бутылок с санитайзерами.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

Отдельный разговор — законопослушные иностранцы, находящиеся на самоизоляции. В принципе в Египте не вводился полный локдаун и в дневное время никто не запрещает гулять по улицам, ходить в магазины. Просто в жаркую погоду в условиях закрытых парков и спортклубов, традиционно выполняющих функцию места отдыха и расслабления, гулять особо негде, тем более что здесь нет детских площадок и придомовых территорий, где можно посидеть и пообщаться с друзьями. Кафе и кофейни закрыты, а потому молодежь собирается на небольших пятачках рядом с проезжей частью или на набережных, сидя компаниями в припаркованных автомобилях, невзирая на комендантский час.

Особенно это было заметно в дни Ид аль-Фитр. В полицию звонили возмущенные иностранцы, которые недоумевали, почему никто не соблюдает предписания. Однако полицейские лишь разводили руками, обещая разобраться.

В субботу на территории посольства Сербии организовали небольшую вечеринку за закрытыми дверями, и социальные сети тут же заполнили возмущенные посты экспатов: почему это сербы ведут себя столь бестактно, громко слушают музыку и не считаются с теми, кто вынужден сидеть дома?

С 15 мая в стране открыли внутренний туризм.

Эта отрасль в наибольшей степени пострадала от пандемии. В 2019 году доходы от туризма достигли рекордных $13 млрд, а посетили Египет 13,1 млн туристов — наивысший показатель с 2010 года, когда здесь отдохнули 14,7 млн туристов, в том числе около 4 млн россиян.

Новость
Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Однако в условиях пандемии курорты полностью опустели. Такого здесь не видели даже в самые нестабильные годы. Отрасль несет колоссальные убытки, казна ежемесячно недополучает миллиард долларов, притом что туристическая отрасль приносит до 15% ВВП страны.

В этих условиях власти разрешили отелям возобновить работу, но только тем, кто получит специальный сертификат безопасности. В соответствии с распоряжением Министерства туризма и древностей на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% с 1 июня. Отели обязаны проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель также должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами.

Кроме того, в ресторанах до 1,5 м увеличено расстояние между столиками, при этом за одним столом желательно сажать не более двух человек. Для семейных столов вводится ограничение в шесть персон. Обслуживание в ресторанах осуществляется только по меню с предзаказом, шведский стол отменен.

В целях борьбы с вирусом увеличены температура воды и количество хлорки в бассейне. Отели должны быть в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, которыми нужно обрабатывать багаж заезжающих, дезинфекторы должны также стоять во всех помещениях отелей для удобства гостей.

Новость
Турция готова возить российских туристов чартерными рейсами

Заселение должно осуществляться либо через онлайн-регистрацию, либо стандартным способом, но с однократным использованием ручек, которые после этого подлежат немедленной утилизации. В гостиницах должен быть врач, персонал обязан соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а также регулярно сдавать тесты на COVID-19.

Туристам также предписано предоставлять подтверждение, что они не заражены, но этот вопрос пока до конца не проработан. В рамках ограничительных мер при запуске отелей запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Пока остаются закрытыми джакузи, спа-центры при отелях, а также сауны и бани, работают лишь спортзалы.

Отели, которые выполнили все санитарные нормы и предписания, получают разработанный министерством специальный логотип «гигиенической безопасности» в виде древнеегипетских иероглифов, обозначающих жизнь, процветание, здоровье.

На данный момент их счастливыми обладателями стали порядка 80 отелей из более 170, подавших заявки. В этих отелях открыт и доступ к морю. На остальной территории страны пляжи пока остаются закрытыми.

Когда возобновится иностранный туризм — неизвестно. Тем более что об открытии авиасообщения речь пока вообще не идет.

Источник: AP 2020

Но постепенно, как и на остальном арабском Востоке, открываются мечети — в пятницу уже прошла проповедь в одной из столичных мечетей при очень ограниченном числе молящихся. А вот церкви как минимум до конца июня останутся закрытыми. Так постановил Священный синод во главе с коптским патриархом Тавадросом II. Причина — продолжающийся рост числа зараженных.

Фактически каждый день Египет бьет максимумы по количеству новых заражений, выявляя за сутки больше тысячи новых больных. Эта цифра уже почти достигла 25 тыс. заболевших, удвоившись буквально за последние две недели.

Выздоровели менее 6 тыс. И хотя по региону это не самый высокий показатель (лидирует Саудовская Аравия), по смертности Египет оказался на первом месте с более чем 950 умершими, то есть летальность составляет 4%.

При этом многие рассуждают, что для 100-миллионного Египта такие цифры выглядят явно заниженными.

Так, на днях министр высшего образования Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что реальное число заболевших может превышать 100 тыс. человек с учетом бессимптомных больных, которые не обращаются в больницы, а значит, не учитываются. Тем временем, по имеющимся данным, 17 карантинных больниц страны, куда размещают заболевших COVID-19, переполнены.

Новость
Япония заплатит туристам

На этом фоне говорить о скором снятии ограничений не приходится. Власти еще в середине мая объявили, что возобновлять работу образовательных, спортивных и развлекательных заведений до полного избавления страны от коронавируса не планируется. А значит, школы, детские сады, вузы, кинотеатры, спортклубы, фитнес-центры, кофейни, рестораны и другие места отдыха и развлечений еще долго будут закрыты.

А вот нотариальные конторы, службы по наследственным делам и регистрационные центры автотранспортных средств возобновили работу еще в начале мая. С июня открываются и другие центры оказания услуг населению, в том числе паспортно-визовые службы. Египет учится сосуществовать с коронавирусом, и разрабатываемый властями план предусматривает соблюдение всех мер безопасности и профилактики на работе, производстве, в компаниях сферы обслуживания. Предприятия должны проводить регулярную санитарную обработку и дезинфекцию, чистку вентиляций, у сотрудников всегда должен быть доступ к средствам дезинфекции.

Тем временем египетские пользователи социальных сетей сокрушаются по поводу невозможности пойти в парикмахерскую или спортзал, чтобы навести красоту и привести тело в форму.

В связи с этим президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси порекомендовал египтянам питаться здоровой пищей для поднятия иммунитета и заниматься спортом. Только вот спортклубы по-прежнему закрыты, да и на море пока не пускают.

Туризм после пандемии коронавируса
Трамп предложил Путину вместе решить судьбу Китая
В России набирает обороты громкий коррупционный скандал
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Число новых случаев коронавируса в России превысило 9 тысяч
В России ответили на обвинения в причастности к протестам в США
Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Сезон состоится. Какие страны начнут выдавать визы россиянам
Нетиевский назвал 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
Здоровье
С 11 июня в России начнут применять первый препарат против коронавируса Им стал «Авифавир», и он успешно прошел клинические испытания.
Hi-Tech
Американские C-130 произвели фурор Самолеты пронеслись над западным побережьем США на минимальной высоте
Авто
Что будет с ценами на ОСАГО Спустя 4 дня после того, как президент утвердил изменения в законе об ОСАГО, поднялась шумиха о том, что в законе были некие неожиданно появившиеся пункты и страховки теперь подорожают до космических величин
Кино
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры Церемония вручения премии Ассоциации продюсеров состоялась онлайн
Новости партнеров
Конституция повысит базовые права россиян на соцгарантии
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Голосование в Корее прошло еще в апреле: помогли меры безопасности
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
«Мне очень больно»: Гаврилова о разводе с Эмином
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь