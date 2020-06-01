Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о
Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.
Отчитаться о выполнении поручения ведомство должно до 20 июня.
Вместе с тем, глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти. До 10 июня правительство также должно «подготовить предложения по развитию и укреплению
К оказанию плановой медицинской помощи уже начали возвращаться в Москве. По планам, объявленным 27 мая, в ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы. Вместе с тем, власти обязали размещать всех пациентов в отдельных палатах и брать у них тесты на коронавирус.
Минздрав в апреле рекомендовал россиянам отложить плановые медосмотры
Коронавирус повлиял и на планы по вакцинации населения. 19 мая ее приостановили