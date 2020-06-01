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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кукольная жизнь в режиме самоизоляции: блогер создала «карантинные» наборы Барби

Сериалы, еда, домашнее обучение и новые хобби в кукольном мире

Блогер и художница Тоня Руиз, создающая миниатюрные копии реальных предметов и необычных кукол Барби, решила показать, как бы выглядела кукольная жизнь в режиме самоизоляции.

Она создала несколько кукольных наборов, каждый из которых демонстрирует наиболее распространенное времяпрепровождение дома во время пандемии коронавируса.

Здесь есть Барби с детьми на домашнем обучении, Барби с кучей сладостей во время просмотров сериалов, пара, ссорящаяся из-за уборки и много других знакомых ситуаций.

Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Мама и домашнее обучение”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Киномарафон”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Пара в ссоре на карантине”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Домашний салон красоты”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Новое хобби”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Который час?”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Какой сегодня день?”
Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
“Карантинная выпечка”

Екатерина Гура

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