Опубликовано Barbie Gets Real Пятница, 22 мая 2020 г.
14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кукольная жизнь в режиме самоизоляции: блогер создала «карантинные» наборы Барби
Сериалы, еда, домашнее обучение и новые хобби в кукольном мире
Блогер и художница Тоня Руиз, создающая миниатюрные копии реальных предметов и необычных кукол Барби, решила показать, как бы выглядела кукольная жизнь в режиме самоизоляции.
Здесь есть Барби с детьми на домашнем обучении, Барби с кучей сладостей во время просмотров сериалов, пара, ссорящаяся
Екатерина Гура