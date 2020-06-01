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15:25 (мск), источник: ТАСС

Путин поблагодарил участников конкурса для школьников «Большая перемена» за добрые дела

Президент подчеркнул, что конкурс дал возможность ребятам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны.

Источник: Пресс-служба Президента России

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам конкурса для школьников «Большая перемена» за готовность помогать нуждающимся и включаться в добрые дела.

«Хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей — участников конкурса «Большая перемена», — сказал глава государства в понедельник в ходе встречи в режиме видеосвязи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей.

Путин подчеркнул, что «конкурс дал возможность ребятам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны». «И его мотором стали волонтеры, почти 650 тыс. школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами», — заключил президент.

Конкурс «Большая перемена» 28 марта открыл первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включает дистанционный этап, а также полуфиналы и финал, который запланирован на октябрь.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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