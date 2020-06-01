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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании выпустили монету с динозавром и интерактивным приложением

Коллекционеру будут доступны информационные материалы о доисторических животных, обитавших на территории страны.

Британский Королевский монетный двор выпустил третью и последнюю монету в 50 пенсов из серии Dinosaur 50p. На коллекционных монетах, выполненных в обычном металле, в цвете, в серебре и золоте изображены динозавры, найденные на территории страны в 19 веке.

На новых монетах изображен гилеозавр («лесной ящер»), останки которого были найдены в Англии в 1832 году.

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Серия монет с динозаврами была разработана вместе с палеонтологами Музея естественной истории и прославляет вклад Великобритании в открытие доисторических животных. Ранее в этом году Британский Королевский монетный двор уже выпустил монеты с изображением мегалозавра и игуанодона, пишет The Mirror.

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Интересно, что серия коллекционных монет с древними гигантами также дополнена и интерактивным приложением. Владельцы монет, отсканировав специальный код на коробке, смогут получить доступ к редким фото, видео и интересным документам, рассказывающим о динозаврах, обитавших на территории Англии.

Екатерина Гура

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