17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании выпустили монету с динозавром и интерактивным приложением
Коллекционеру будут доступны информационные материалы о доисторических животных, обитавших на территории страны.
Британский Королевский монетный двор выпустил третью и последнюю монету в 50 пенсов из серии Dinosaur 50p. На коллекционных монетах, выполненных в обычном металле, в цвете, в серебре и золоте изображены динозавры, найденные на территории страны в 19 веке.
На новых монетах изображен гилеозавр («лесной ящер»), останки которого были найдены в Англии в 1832 году.
Серия монет с динозаврами была разработана вместе с палеонтологами Музея естественной истории и прославляет вклад Великобритании в открытие доисторических животных. Ранее в этом году Британский Королевский монетный двор уже выпустил монеты с изображением мегалозавра и игуанодона, пишет The Mirror.
Интересно, что серия коллекционных монет с древними гигантами также дополнена и интерактивным приложением. Владельцы монет, отсканировав специальный код на коробке, смогут получить доступ к редким фото, видео и интересным документам, рассказывающим о динозаврах, обитавших на территории Англии.
Екатерина Гура