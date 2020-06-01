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19:14 (мск), источник: Фонтанка

«Помнится, кто-то со мной не соглашался?»

Помощник президента по культуре сравнил беспорядки в США с фильмом «Джокер».

Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram ролик, смонтированный из кадров беспорядков в США с фрагментом фильма Тодда Филлипса «Джокер», негативное отношение к которому выражал, будучи еще министром культуры.

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«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — прокомментировал ролик Мединский.

Отзыв министра на один из самых кассовых фильмов 2019 года вызвал в свое время большой резонанс.

«Не понравился он мне», — заявил тогда министр и рассказывал о «буре негативных эмоций» от просмотра «Джокера».

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