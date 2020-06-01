19:14 (мск), источник: Фонтанка
«Помнится, кто-то со мной не соглашался?»
Помощник президента по культуре сравнил беспорядки в США с фильмом «Джокер».
Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram ролик, смонтированный из кадров беспорядков в США с фрагментом фильма Тодда Филлипса «Джокер», негативное отношение к которому выражал, будучи еще министром культуры.
«А помнится,
Отзыв министра на один из самых кассовых фильмов 2019 года вызвал в свое время большой резонанс.
«Не понравился он мне», — заявил тогда министр и рассказывал о «буре негативных эмоций» от просмотра «Джокера».