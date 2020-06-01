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19:08 (мск), источник: Ведомости

Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке

Врачи выявили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической республики Конго (ДРК), сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Источник: AFP 2020

«Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей», — написал он в Twitter.

В понедельник власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК и республики Конго, сообщает Reuters. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. Всего в стране за последние два года от лихорадки Эбола погибло более 2200 человек.

Ранее в ДРК была зафиксирована крупнейшая вспышка кори, отметил Гебреисус. Распространение коронавируса приводит к нарушениям в системе вакцинации, они, в свою очередь, приводят к вспышкам других заболеваний, предупреждала ВОЗ в апреле. Около 80 млн детей в 68 странах мира находятся под угрозой заразиться возбудителями кори, полиомелита и дифтерии, заявлял детский фонд ООН (UNICEF) совместно с ВОЗ.

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