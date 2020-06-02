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01:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Подмосковье с 3 июня возобновят работу салоны красоты, солярии и сауны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии ряда ограничений в регионе с 3 июня — в частности, открытии салонов красоты, соляриев и саун. Их площадь не должна превышать 400 кв. м.

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Источник: AP 2020

Начать работу смогут:

  • салоны красоты;.
  • косметические и спа-салоны;.
  • массажные салоны;.
  • солярии;.
  • сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Ранее Воробьев уже говорил о планах открыть парикмахерские 3 июня. В Московской области были сняты некоторые ограничения. Была разрешена работа строительных магазинов, других торговых точек, ателье по ремонту компьютеров и бытовой техники, обуви и одежды, стирки и химчистки с площадью торгового зала до 400 кв. м с отдельным входом, а также разрешены прогулки.

Открывать кафе, рестораны и торговые центры, по словам Андрея Воробьева, в регионе преждевременно и опасно.

Масочный режим продолжает действовать в области с середины мая. За отсутствие маски в общественном месте или транспорте грозит штраф 4 тыс. руб.

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