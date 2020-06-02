В Подмосковье с 3 июня возобновят работу салоны красоты, солярии и сауны

Начать работу смогут:
Ранее Воробьев уже говорил о планах открыть парикмахерские 3 июня. В Московской области были сняты некоторые ограничения. Была разрешена работа строительных магазинов, других торговых точек, ателье по ремонту компьютеров и бытовой техники, обуви и одежды, стирки и химчистки с площадью торгового зала до 400 кв. м с отдельным входом, а также разрешены прогулки.
Масочный режим продолжает действовать в области с середины мая. За отсутствие маски в общественном месте или транспорте грозит штраф 4 тыс. руб.