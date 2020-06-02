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02:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/ — Cделка была заключена в январе 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Предприниматель Роман Абрамович приобрел за $65 млн самую дорогую виллу в Израиле, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива. С таким утверждением выступила в понедельник израильская газета Globes, по данным которой сделка была заключена в январе 2020 года.

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Издание напоминает, что дом общей площадью 2 тыс. кв. метров на участке в 0,9 га в Герцлии-Питуах предприниматель арендовал в начале 2019 года и тогда же подписал опцион на приобретение этого объекта недвижимости.

Сделка заключена с миллиардером Аланом Говардом, который в 2006 году приобрел два участка в Герцлии-Питуах за $21 млн, объединил их, после чего построил дом.

Globes отмечает, что это не первый крупный объект недвижимости в Израиле, который приобрел Абрамович, получивший гражданство страны в мае 2018 года. В 2015 году бизнесмен купил за $25 млн в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива отель-бутик «Варсано» и прилегающий участок в 1,5 тыс. кв. метров. По данным газеты Calcalist, миллиардер намерен построить там городскую виллу.

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