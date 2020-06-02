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Пять окладов и персональные льготыКто может получить дополнительные компенсации при увольнении
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09:40 (мск), источник: Life.ru

Пять окладов и персональные льготы. Кто может получить дополнительные компенсации при увольнении

Лайф разбирался, какие права есть у сотрудников при увольнении и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег.

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Источник: Reuters

Бизнес терпит убытки и старается выживать как может. При этом не все работодатели порядочно поступают с сотрудниками. Многих просто заставляют уволиться по собственному желанию. Какие уловки используют работодатели, чтобы не заплатить лишнего, и как быть работнику, чтобы не потерять положенные по закону выплаты? Кому положены самые большие компенсации при увольнении и как их получить?

Лучший вариант для сотрудника — увольнение в связи с сокращением штата или численности работников. Удобной альтернативой для обеих сторон может являться расторжение трудовых отношений по соглашению сторон. В этом случае работнику рекомендуется сделать расчёт в день увольнения. Это позволит избежать возможных злоупотреблений и требовать компенсации в судебном порядке. Бывают случаи, когда соглашение стороны трудового договора подписали, работник уволился, а деньги ему не пришли.
Александр Иноядов
Адвокат BMS Law Firm

Ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова обращает внимание, что выплачивать компенсацию, которая положена при увольнении по сокращению штата или соглашению сторон, хотят далеко не все работодатели. Именно поэтому просто предлагают сотруднику написать заявление об уходе по собственному желанию. Впрочем, никто не может заставить человека уйти добровольно. Часто работники остаются без положенных денег, потому что просто не знают о своих правах.

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Работодатель может предложить также написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. В данном случае нужно понимать, что по закону здесь инициатива должна исходить только от самого сотрудника. Ольга Широкова пояснила, что никто не может заставить работника написать такое заявление.

— Если говорить о правах сотрудника, то, конечно, мы не рекомендуем самостоятельно писать заявление на увольнение или на отпуск без сохранения заработной платы, — рассказала Ольга Широкова. — Так как в данном случае будет практически невозможно доказать, что работника «заставили» написать такие заявления.

По общему правилу, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся от работодателя, производится в день увольнения. Например, при увольнении по собственному желанию — это расчёт и компенсация за все неиспользованные отпуска.

Что касается выплат при сокращении, то тут есть возможность получить внушительную компенсацию. Сокращение — это инициатива работодателя. В этом случае работник имеет определённые гарантии в виде выходных пособий.

При сокращении штата уволенным сотрудникам положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (за вычетом выходного пособия)
Ольга Широкова

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за работником в течение третьего месяца со дня увольнения. Это происходит по решению органа службы занятости населения. Правда, должны быть соблюдены определённые условия. Если человек обратился в службу занятости в течение двух недель после увольнения и при этом за два месяца ему так и не смогли найти работу.

Также есть дополнительные гарантии работникам, которых увольняют из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В связи с сокращением численности или штата организации сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

За работниками также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трёх месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). В исключительных случаях эти выплаты сохраняются в течение четвёртого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения. Такое решение принимает орган службы занятости населения при условии, если в течение месяца после увольнения человек обратился туда, но работу ему так и не нашли.
Ольга Широкова
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Также особые условия увольнения (например, пять окладов или какие-то дополнительные компенсации и льготы) работодатель и сотрудник вправе установить самостоятельно. Ольга Широкова поясняет, что всё это можно предусмотреть в соглашении о расторжении трудового договора.

Правда, на практике на таких особых условиях, как правило, увольняют лишь руководящий состав. Рядовым сотрудникам редко удаётся получить даже три оклада. В любом случае юристы советуют всё-таки обратиться в службу занятости. Если этого не сделать сразу после увольнения по сокращению, то можно остаться без компенсаций за месяцы, которые уйдут на поиски новой работы.

Александр Иноядов напомнил, что все факты нарушения своих прав можно довести до сведения профсоюза. Имеет смысл привлечь и контролирующие органы: государственную инспекцию труда и прокуратуру. К тому же спорную ситуацию также можно разрешить в судах общей юрисдикции.

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