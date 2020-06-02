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04:05 (мск), источник: РБК

Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

По данным ведомства, за последние полтора месяца объемы запасов средств индивидуальной защиты в регионах только росли. В частности, количество защитных костюмов выросло в 14,7 раз, масок — в 2,1 раза, а защитных очков — в 7,9 раз.

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Скончалось4 855+162
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115
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20.05
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21.05
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Инфицировано6 264 742+99 561
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
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23.05
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31.05
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105995
19.051.06
Скончалось375 513+3 518
19.05
3386
20.05
4804
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4844
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Выздоровело2 695 729+54 587
19.05
56355
20.05
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Источник: РИА "Новости"

На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.

«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты», — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко.

Он отметил, что до начала распространения коронавируса спрос на большинство СИЗов был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было удовлетворить непросто.

На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗов в регионах нет.
Виктор Фисенко
заместитель министра здравоохранения
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По его словам, благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, а также постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в регионы, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19, сейчас фиксируется рост запасов СИЗ в медицинских организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года.

В Минздраве привели данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) по объемам запасов СИЗ в регионах. Согласно им за указанный выше период наблюдается рост запасов средств индивидуальной защиты, в частности:

  • количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 млн. шт. (в 3,5 раза),
  • одноразовых защитных комбинезонов/ костюмов — с 340 тыс. до 5,0 млн. шт. (в 14,7 раз);
  • одноразовых респираторов с 1,3 до 6,8 млн. шт. (в 5,4 раза);
  • защитных очков — с 193 тыс. до 1,5 млн. шт. (в 7,9 раза);
  • одноразовых медицинских шапочек — с 18,8 до 29,5 млн. шт. (в 1,6 раза);
  • одноразовых защитных медицинских масок — с 49,8 до 105,1 млн. шт. (в 2,1 раза);
  • медицинских перчаток — с 188 до 228,6 млн. пар (в 1,2 раза);
  • высоких бахил — с 4,5 до 11,3 млн. пар (в 2,5 раза).
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Как отметил Фисенко, структура рынка изменилась, поскольку не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, годами поставлявших медицинские изделия в больницы. «При этом обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций. Большинство из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов», — сообщил он.

Замглавы Минздрава добавил, что в некоторых регионах открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих предприятий. «На федеральном уровне временно упростили порядок допуска СИЗ на рынок — импортные одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране-производителе, не нуждались в регистрации в нашей стране», — рассказал Фисенко.

Кроме того, регистрация новых отечественных СИЗ Росздравнадзором стала занимать не более трех дней, уточнил он. «За апрель—май в упрощенном порядке зарегистрировано 357 наименований средств индивидуальной защиты. Соответственно, эти средства индивидуальной защиты, в соответствии с законодательством, могут закупаться медицинскими организациями», — отметил замминистра.

В случае необеспечения средствами индивидуальной защиты, медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, которые занимаются вопросом контроля за соблюдением законодательства в медучреждениях, заключил Фисенко.
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В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что сейчас в России в сутки производится около 8−9 млн масок различных видов. Производство только медицинских масок увеличилось за май с 4 млн до 6,5 млн в сутки, а в июле ведомство планирует превысить показатель в 11 млн масок. В Минпромторге указали и на рост объемов производства других средств индивидуальной защиты. В частности, выпуск респираторов увеличился более, чем вдвое, достигнув показателя 500 тыс. в сутки.

Большой рывок был сделан и в вопросе выпуска защитных костюмов, сообщили в ведомстве. По состоянию на 10 апреля их выпускалось 8,6 тыс. в сутки, однако сейчас ежедневно производится 250 тыс. костюмов. По медицинским перчаткам в мае российские производители вышли на производство 64 тыс. пар в сутки, в июле они планируют нарастить объемы выпуска до 94 тыс. пар в сутки.

В ведомстве отметили, что важным аспектом стабильного наличия всех необходимых средств защиты в медицинских учреждениях остается заблаговременное планирование и своевременное осуществление закупок необходимой номенклатуры напрямую у производителей или определенных Минпромторгом интеграторов — компаний «Росхимзащита» и «Дельрус».

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«Изменение потребности в той или иной позиции должно постоянно находиться на контроле у региональных властей — сейчас созданы все условия для оперативного пополнения запасов в случае такой необходимости», — заверили в Минпромторге.

О том, что врачи, эксперты и благотворители обратились к Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков, стало известно 1 июня. В письме они указали на то, что в медицинских учреждениях сохраняется недостаток средств индивидуальной защиты для медиков и организационные и ресурсные проблемы. Эксперты предложили пересмотреть документы, регулирующие закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения».

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