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05:58 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В ведомстве советуют проводить обработку подъездов, коридоров и лифтов в ночное время, предупредив жильцов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 02.06
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19.051.06
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Источник: AP 2020

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в подъездах многоквартирных домов, а также на открытых пространствах населенных пунктах в целях профилактики и борьбы с коронавирусом. Соответствующие рекомендации от 3 апреля опубликованы на сайте ведомства во вторник.

«В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах», — говорится в документе.

В частности в многоквартирных домах рекомендуется дезинфицировать подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки и марши и мусоропроводы.
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Согласно рекомендациям ведомства, на открытых пространствах необходимо проводить дезинфекцию тротуаров, скамеек, площадок у входа в здание, поручней, наружных дверей, остановок общественного транспорта, подземных и наземных переходов, торговых палаток и киосков, билетных, банковских терминалов, парковочных и иных объектов.

Уточняется, что обработку объектов на открытых пространствах следует проводить дважды в день — утром и вечером, в многоквартирных домах — в ночное время, предупредив жителей дома.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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