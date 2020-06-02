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07:20 (мск), источник: РИА Новости

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 02.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
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19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
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Выздоровело175 877+3 994
19.05
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20.05
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31.05
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19.051.06
Инфицировано6 266 193+95 719
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
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23.05
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19.051.06
Скончалось375 554+3 455
19.05
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20.05
4804
21.05
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23.05
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Выздоровело2 696 009+53 853
19.05
56355
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25.05
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19.051.06
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Источник: РИА Новости
Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать.
Андрей Говердовский
директор ФЭИ
Разочарование или счастье
Конец пандемии

По словам директора ФЭИ, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

«Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни», — добавил Говердовский.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Согласно последним данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.

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Справка
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