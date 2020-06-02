07:20 (мск), источник: РИА Новости
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом»
Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать.
По словам директора ФЭИ, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.
«Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни», — добавил Говердовский.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Согласно последним данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.