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06:28 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 02.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 266 193+95 719
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось375 554+3 455
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 696 009+53 853
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
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В ведомстве отметили, что мошенники пользуются страхами потребителей. Часто они предлагают людям «уникальные» товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Также распространенным обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск на передвижение или обязательно сдать платные анализы.

В Роспотребнадзоре добавили, что некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом врача, социального работника или сотрудника компании, которая проводит дезинфекцию.

Кроме того, пользователям интернета предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства.

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