Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

В ведомстве отметили, что мошенники пользуются страхами потребителей. Часто они предлагают людям «уникальные» товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Также распространенным обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск на передвижение или обязательно сдать платные анализы.
Кроме того, пользователям интернета предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.
«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства.