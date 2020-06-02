11:48 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Роскачество: водопроводная вода соответствует санитарным нормам
При этом в ведомстве отметили, что ее качество в целом ниже, чем у бутилированной воды.
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Качество водопроводной воды полностью соответствует требованиям
«В рамках исследования Роскачеством по просьбе потребителей был проведен первый эксперимент: проверена на качество и безопасность обычная питьевая вода
Как отметили эксперты, повышенное содержание аммиака,
Эксперты Роскачества также проверили питьевую расфасованную воду без газа шести торговых марок: «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка». Вода данных брендов исследована повторно, первая проверка проходила в 2017 году. В программу испытаний были включены показатели безопасности (микробиологическая и паразитологическая безопасность, потенциально опасные вещества), качество (жесткость воды, вкус, цвет, запах и др.), полноценность (содержание калия, кальция, магния и др.), а также достоверность маркировки.
Как сообщили специалисты, в целом ситуация по качеству среди исследованных торговых марок благополучная: только один товар из шести не соответствует нормативам законодательства. Так, по данным экспертов, в образце воды «Липецкая росинка» обнаружено относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, при нагревании до 20 и 60 градусов выявлен сильный запах, что не соответствует нормативам ГОСТа и техрегламента ЕАЭС 044/2017 по запаху. Причина скорее всего в недостаточной очистке воды, полагают специалисты.
Кроме того, ряд замечаний экспертов к исследованным в 2020 году образцам в основном связанны с микро- и макроэлементами. Их количество не всегда удовлетворяет нормам физиологических потребностей человека. Среди замечаний, по данным Роскачества, недостаток кальция и магния, вода слишком мягкая или слишком жесткая, повышенное содержание натрия.