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11:48 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Роскачество: водопроводная вода соответствует санитарным нормам

При этом в ведомстве отметили, что ее качество в целом ниже, чем у бутилированной воды.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Качество водопроводной воды полностью соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил (СанПиН), однако в целом ее качество ниже, чем у бутилированной воды. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

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«В рамках исследования Роскачеством по просьбе потребителей был проведен первый эксперимент: проверена на качество и безопасность обычная питьевая вода из-под крана. Образец отобран по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. ½. Судя по результатам исследования, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиНа для воды из-под крана, но, тем не менее, в целом уступает качеству бутилированной», — отмечается в сообщении.

Как отметили эксперты, повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность, которые содержатся в водопроводной воде по сравнению с бутилированной при регулярном употреблении могут негативно влиять на организм.

Проверка бутилированной воды

Эксперты Роскачества также проверили питьевую расфасованную воду без газа шести торговых марок: «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка». Вода данных брендов исследована повторно, первая проверка проходила в 2017 году. В программу испытаний были включены показатели безопасности (микробиологическая и паразитологическая безопасность, потенциально опасные вещества), качество (жесткость воды, вкус, цвет, запах и др.), полноценность (содержание калия, кальция, магния и др.), а также достоверность маркировки.

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Как сообщили специалисты, в целом ситуация по качеству среди исследованных торговых марок благополучная: только один товар из шести не соответствует нормативам законодательства. Так, по данным экспертов, в образце воды «Липецкая росинка» обнаружено относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, при нагревании до 20 и 60 градусов выявлен сильный запах, что не соответствует нормативам ГОСТа и техрегламента ЕАЭС 044/2017 по запаху. Причина скорее всего в недостаточной очистке воды, полагают специалисты.

Кроме того, ряд замечаний экспертов к исследованным в 2020 году образцам в основном связанны с микро- и макроэлементами. Их количество не всегда удовлетворяет нормам физиологических потребностей человека. Среди замечаний, по данным Роскачества, недостаток кальция и магния, вода слишком мягкая или слишком жесткая, повышенное содержание натрия.

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