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09:03 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 02.06
Инфицировано414 878+9 035
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Скончалось4 855+162
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Выздоровело175 877+3 994
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20.05
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21.05
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Инфицировано6 271 577+100 395
19.05
90218
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94059
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30.05
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105995
19.051.06
Скончалось375 656+3 540
19.05
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20.05
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19.051.06
Выздоровело2 697 328+54 760
19.05
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21.05
207557
22.05
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23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
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Источник: Reuters

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

В разработке участвовали военные — сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

Разочарование или счастье
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22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.

Гинцбург уточнял, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины.
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О том, что военные участвуют в разработке вакцины, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны вели эту работу вместе с НИЦЭМом. Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.

Сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания «Биокард» и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.

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