Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».
В разработке участвовали военные — сотрудники 48-го Центрального
22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.
Гинцбург уточнял, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.
О том, что военные участвуют в разработке вакцины, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)
Специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны вели эту работу вместе с НИЦЭМом. Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.
Сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания «Биокард» и еще одну готовит