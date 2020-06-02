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11:12 (мск), источник: Life.ru

Пособия без работы. Какие выплаты уже сейчас положены домохозяйкам

Правительство отклонило законопроект, который предлагал пособия домохозяйкам. Правда, не все знают, что неработающие россияне уже сегодня имеют право на определённые доплаты. Лайф разбирался, кто и сколько может получить.

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9263
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8764
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8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
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8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось5 037+182
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
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25.05
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26.05
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27.05
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174
29.05
232
30.05
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31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело186 985+11 108
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 284 065+98 542
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
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105995
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Скончалось375 902+3 525
19.05
3386
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4804
21.05
4789
22.05
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23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
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Выздоровело2 705 202+56 664
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
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30.05
76795
31.05
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75077
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Источник: РИА "Новости"

Законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие в объёме минимального размера оплаты труда (МРОТ), не нашёл поддержки в Правительстве России. Кабмин отметил, что документ содержит определение домашнего хозяйства, в котором есть неконкретные формулировки. К тому же там нет подлежащих учёту видов доходов, а также времени и оснований для прекращения выплаты пособия.

Какие выплаты положены неработающим россиянам

Впрочем, и без этого пособия домохозяйки могут рассчитывать на определённые компенсации. Это касается не только женщин. Выплаты могут оформить и мужчины. Например, если человек не работает, но ухаживает за пенсионером, то он может получить компенсационную выплату. Для этого нужно подать соответствующее заявление в территориальные органы ПФР. Причём неважно, является ли пожилой человек, за которым ухаживают, родственником. Более того, не имеет значения, где он проживает. Размер компенсационной выплаты зависит от региона.

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По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, сейчас положены выплаты неработающим матерям. Специалист перечислил положенные по закону денежные поступления.

В частности, выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка — 18 004,12 рубля. В зависимости от региона проживания действуют различные повышающие коэффициенты. Точный размер пособия в вашем регионе можно узнать в отделении соцзащиты. При рождении двойни или тройни пособие выплачивается на каждого ребёнка.

— В своём выступлении 11 мая президент Владимир Путин также отметил, что минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет увеличено в два раза — с 3375,77 рубля в месяц до 6751,54 рубля, — уточнила Полина Гусятникова. — Пособия в увеличенном размере начнут выплачивать с 1 июня.

С 1 января 2020 года для малообеспеченных семей выплачивается денежное пособие на детей от полутора до трёх лет. Его размер такой же, как и на детей до полутора лет.

Полина Гусятникова напомнила, что для назначения пособия размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов взрослого трудоспособного человека, установленного в регионе во втором квартале 2019 года.

При этом не имеет значения, работает ли женщина, или она безработная, или неработающая.

Генеральный директор ООО «ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина рассказала, что если беременная женщина уволена в связи с ликвидацией фирмы, то она имеет право рассчитывать на получение «декретных» выплат, которые рассчитываются из средней заработной платы по тому субъекту Федерации, где это пособие начисляется.

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Юрист напомнила, что есть ещё категории неработающих женщин, которым полагаются выплаты по беременности и родам. Это студентки, учащиеся на очной форме, служащие по контракту, сотрудницы, уволенные в связи с ликвидацией фирмы.

По словам специалиста, размер декретных выплат зависит от статуса дамы. Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка, уволенные в связи с ликвидацией организации — в размере 300 рублей, студентки — в размере стипендии, военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия.

Признанной по закону безработной женщине положено пособие по безработице. Для этого ей нужно встать на учёт на биржу труда. И выплата будет производиться с момента принятия решения о том, что женщина безработная. На период отпуска по беременности и родам женщине продлевается выплата пособия по безработице.

— Также неработающая женщина имеет право на оформление и получение различных пособий, выплату которых гарантирует государство в связи с выходом на больничный, — говорит Асия Мухамедшина. — Например, если женщина рожает с осложнениями, то к послеродовому периоду добавляется ещё срок и общая продолжительность больничного увеличивается, так как мамочке требуется больше времени на реабилитацию.

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