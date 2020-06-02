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12:52 (мск), источник: Российская газета

Министр просвещения рассказал, как пройдет всероссийский выпускной

27 июня пройдет всероссийский «Выпускной вечер» для выпускников школ. О том, как это будет, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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— Выпускной бал — прекрасная традиция, мы обязаны сохранить ее для ребят. 27 июня проведем федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока, — рассказал Сергей Кравцов. — Будет большая программа.

По его словам, у выпускников будет возможность посмотреть концерт, поучаствовать в розыгрыше призов. И, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи. Будут прямые включения из самых разных уголков России.

При этом в министерстве просвещения подчеркнули: в регионах, вышедших к 27 июня на третий этап снятия ограничений, могут пройти и очные выпускные вечера. В строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

— К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Оценив ситуацию, мы рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или, может, чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате, — рассказал Сергей Кравцов. — Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем.

Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны, подчеркнули в Минпросвещения. В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы.

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