Министр просвещения рассказал, как пройдет всероссийский выпускной

— Выпускной бал — прекрасная традиция, мы обязаны сохранить ее для ребят. 27 июня проведем федеральный «Выпускной вечер» в
По его словам, у выпускников будет возможность посмотреть концерт, поучаствовать в розыгрыше призов. И, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи. Будут прямые включения из самых разных уголков России.
— К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Оценив ситуацию, мы рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или, может, чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате, — рассказал Сергей Кравцов. — Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата,
Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны, подчеркнули в Минпросвещения. В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы.