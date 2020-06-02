13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уровень углекислого газа в атмосфере побил рекорд за 23 миллиона лет
Предыдущим «глобальным потеплениям» далеко до нынешнего уровня.
Климатологи часто говорят о том, что уровни углекислого газа в атмосфере Земли стали самыми высокими за миллион лет. Однако новое исследование, опубликованное в Geology, уточняет цифру: на самом деле, они самые высокие за 23 миллиона лет земной истории.
Американские ученые из Университета Луизианы в Лафайете (ULL) изучали ископаемые остатки древних растительных тканей. Они проследили, как в окаменелостях меняется количество стабильных изотопов углерода-12 и углерода-13. Оно позволяет установить уровни углекислого газа в атмосфере того или иного времени.
Составив «временную шкалу» CO2, ученые обнаружили, что за 23 миллиона лет не наблюдалось резких скачков углекислого газа в атмосфере вплоть до начала спровоцированного человеком глобального потепления. Это означает, что экосистемы могут оказаться более чувствительными к росту уровней парниковых газов, чем считалось ранее.
В прошлом уже наблюдались «глобальные потепления»: в среднем миоцене (17−15 миллионов лет назад) и среднем плиоцене (5−3 миллиона лет назад). Они привели к серьезным последствиям для всей флоры и фауны, хотя рост уровня углекислого газа в обоих случаях был небольшим по сравнению с нынешней ситуацией, говорят ученые.
В конце 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что усилия стран по предотвращению глобального потепления «совершенно недостаточны», и существует опасность, что изменение климата может пройти «точку невозврата».
По данным специалистов ООН, выбросы углекислого газа должны сократиться до 7,6% в год в течение следующего десятилетия. Только так глобальное потепление можно будет удержать на отметке 2 градуса по Цельсию.
Ранее стало известно, что пандемия коронавируса сократила выбросы углекислого газа на 17% в день. По прогнозам аналитиков, если существующие ограничения продержатся до середины июня, то по итогам 2020 года выбросы CO2 в мире сократятся на 4%, а если хотя бы часть ограничений будет продлена до конца года, то количество углекислого газа, выброшенного в атмосферу, сократится на 8%.
Анна Лысенко