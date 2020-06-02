Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
13:22 (мск), источник: Life.ru

Антипристав. Как теперь уберечь пенсию от списания судебными приставами

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с социальных выплат.

Источник: РИА "Новости"

Лайф разобрался, какие выплаты теперь в безопасности и что делать, если деньги с карты всё-таки будут списаны.

Новость
«Страх останется надолго»: как пандемия изменит россиян

Итак, согласно закону под полную защиту попадают: суммы, положенные в связи с возмещением вреда здоровью, и компенсации пострадавшим от различного рода катастроф; пенсии по потере кормильца и выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами; средства материнского капитала; пособия на детей и некоторые виды алиментов.

Также освобождаются от взыскания средства, направленные на лекарственное обеспечение или для компенсации проезда инвалидам и пенсионерам. Подобный запрет существовал и ранее, об этом гласит ст. 101 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», но приставы и банки всё равно «замораживали» счета по любому поступившему исполнительному листу, а уже после разбирались, какие именно деньги следует «разморозить».

Если списали пенсию

К сожалению, частичное или полное списание пенсии (денежного пособия, иной материальной компенсации) приставами — это не редкость. Даже с учётом положений новых поправок под мораторием на списание окажутся не все пенсии вообще, а только «по потере кормильца». С пенсиями по старости, увы, всё осталось по-прежнему: как брали 50%, так и будут брать.

Новость
Дайте две: 80% россиян хотят получать пенсию от работодателя

Другое дело, что объяснения службы ФССП о том, что при направлении в банки уведомлений о взыскании пристав не имел информации о характере поступающих доходов и поэтому были взысканы и «пенсионные деньги», теперь несостоятельны.

Согласно поправкам теперь лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, а также банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов, обязаны в расчётных документах указывать соответствующий код вида дохода (это предусмотрено частями 5, 5.1 и 5,2 ст. 70 закона № 229-ФЗ), а пристав обязан будет следить, чтобы лишнего не списали.

Если обнаружилось, что приставы списали/заморозили пенсию, следует придерживаться следующего алгоритма действий. Во-первых, узнать, кто занимается исполнительным производством. Часто эту информацию сообщают в банке, но проще найти информацию через сайт службы судебных приставов. Там в поиске нужно ввести свою фамилию и напротив вашего дела будет указана фамилия пристава и его телефон. Во-вторых, связаться с приставом и уточнить основания списания, сделать акцент, что это деньги пенсионные. И, в-третьих, при несогласии с вынесенным решением оформить заявление, к которому приложить документы, подтверждающие необоснованность списания средств, жалобу направить и в службу судебных приставов, и в прокуратуру.

Если долг погашен, но его продолжают взыскивать

Например, у человека спорная задолженность по ЖКХ, но управляющая компания получила решение о взыскании и направила его приставам, а те в свою очередь, выяснив, что у должника есть счета в разных банках, выставляют требования о взыскании сразу во все кредитные учреждения, где есть счета должника (законом это не запрещено). В результате происходит списание в объёме большем, чем указано в решении суда, при этом нередко в счёт долга списывают и различные единовременные выплаты, которые были начислены государством, но не обналичены должником. Списание единовременных выплат и пособий от государства в счёт долга — незаконно, теперь это прямо закреплено в п. 18 ч. 1 ст. 101 закона № 229-ФЗ.

Новость
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения

В теории приставы должны сами установить, что списали лишнее, и вернуть то, что не положено забирать по закону. Но на практике всё происходит не так. Излишки списанного могут месяцами храниться на счёте подразделения ФССП, при этом должник, особенно если он пенсионер, будет буквально выживать на 50% своей пенсии.

Если списали больше того, что указано в судебном решении, следует составить заявление и лично передать его в канцелярию того подразделения, которое проводило взыскание, одновременно с этим следует составить жалобу на портале «Госуслуги» (заполнить форму), это поможет рассмотреть ваше обращение быстрее. Особое внимание следует обратить на то, что согласно ст. 446 ГПК РФ при удержании долга приставы должны оставлять в распоряжении должника денежные средства в размере не менее прожиточного минимума.

Если заставляют платить долг за однофамильца

Сложнее в ситуации, когда взыскивают с того, кто на самом деле должником не является.

Новость
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Известны случаи, когда приставы проводили ошибочное списание из-за должника-однофамильца, или того хуже — когда списание производится из-за того, что на человека мошенническим способом был оформлен кредит. Ситуация усугубляется тем, что даже если разбирательство по поводу незаконного списание уже идёт, пока должник будет доказывать неправомерность взысканий, с его счёта продолжат списывать деньги.

На практике наибольшее число пострадавших от мошеннических действий — это пенсионеры и списание с их счетов иногда происходит даже без суда.

Мошенники обращаются к приставам с исполнительной надписью нотариуса по кредитному договору, ведь согласно ст. 91.2 Основ законодательства РФ «О нотариате» кредитор имеет право закрепить в договоре внесудебный порядок взыскания. Цель мошенников — списание денег с карты жертвы. Тем более что многие не знают, что в случае, если о такой «исполнительной надписи» стало известно от приставов, то она подлежит отмене, так как до начала её исполнения должник обязательно должен быть уведомлен нотариусом, и это, скорее всего, было исполнено, только мошенники идут не к реальному должнику, а к тому, с кого рассчитывают получить незаконный доход.

Поэтому, если происходит неправомерное взыскание по исполнительной надписи, кроме обращения в правоохранительные органы следует как можно быстрее подать отдельное заявления о приостановлении всех взысканий и судебным приставам, и в суд.

При этом стоит помнить, что согласно новым поправкам приставы обязаны отслеживать источник поступления средств на счёт пенсионера — и большая часть этих средств списанию не подлежит. Пристав в постановлении о возбуждении производства обязывает должника передать документы, подтверждающие наличие у него доходов, которые взыскать нельзя.

 Помните, как Смолов оправдал промах на ЧМ цитатой Джордана? Таких фраз у М
Война миров. Рэпер L'One разнёс "Локо", а Сёмин отомстил руководству
В России выявили более 8 800 случаев коронавируса за сутки
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Министр просвещения рассказал о всероссийском выпускном
Какие выплаты уже сейчас положены домохозяйкам
Уровень углекислого газа побил рекорд за 23 миллиона лет
Михаил Зеленский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Коронный удар. Что будет с доходами россиян
Gnezdo.ru
Артисты, которые 5 лет назад отвернулись от России
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Hi-Tech
Зачем заклеивают номер на обратной стороне банковской карты Есть ли в этом смысл?
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 326
Культурный человек. 256
Ночная тема... 162
Отношения и брак 169
Кино
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19 Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Состояние Булановой ухудшилось
Вот 7 главных поправок в Конституцию – ты найдешь в них себя
Дети
Бывшая жена Агаларова показала красавца-сына от первого брака Алена Гаврилова поздравила мальчика с днем рождения
Леди
Бывший муж Ирины Горбачевой сознался в изменах Григорий Калинин отреагировал на интервью экс-супруги.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь