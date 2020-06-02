13:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля, театры — осенью
Кинотеатры начнут работать в середине июля, сообщил на брифинге
В залах будет особая рассадка, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Музеи также смогут открыться в середине июля. Театры и концертные залы могут начать показывать представления осенью.
«Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — сказал господин Чернышенко (цитата по ТАСС).
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