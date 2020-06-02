Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Телескоп сфотографировал «звездный снегопад»

Это одно из самых красивых шаровых скоплений в нашей галактике.

Источник: ESA/Hubble & NASA, G. Piotto

Астрономы получили детальный снимок шарового скопления NGC 6441 в созвездии Скорпион.

Читайте также
В космосе обнаружили «Око Саурона» (видео)

На фотографии, сделанной космическим телескопом «Хаббл», NGC 6441 напоминает звездный снегопад, говорят ученые. Скопление находится в 13 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Как и снежинки во время снегопада, количество звезд в нем подсчитать невозможно. Но их общая масса в 1,6 миллиона раз больше массы Солнца. Это делает NGC 6441 одним из самых массивных и ярких шаровых скоплений в Млечном Пути.

NGC 6441 содержит как минимум четыре пульсара, каждый из которых совершает один оборот за несколько миллисекунд. Также внутри этого скопления скрыта планетарная туманность JaFu 2.

В Млечном Пути насчитывается около 150 известных астрономам шаровых скоплений. В некоторых из них находятся древнейшие звезды во Вселенной.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили более 8 800 случаев коронавируса за сутки
Как теперь уберечь пенсию от списания судебными приставами
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Министр просвещения рассказал о всероссийском выпускном
Уровень углекислого газа побил рекорд за 23 миллиона лет
Михаил Зеленский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Коронный удар. Что будет с доходами россиян
Здоровье
Роскачество сравнило бутилированную воду с водопроводной В воде одного из брендов нашли повышенное содержание нитратов.
Hi-Tech
Зачем заклеивают номер на обратной стороне банковской карты Есть ли в этом смысл?
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 326
Культурный человек. 256
Отношения и брак 171
Ночная тема... 162
Кино
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19 Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Состояние Булановой ухудшилось
Вот 7 главных поправок в Конституцию – ты найдешь в них себя
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
Бывший муж Ирины Горбачевой сознался в изменах Григорий Калинин отреагировал на интервью экс-супруги.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь