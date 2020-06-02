13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Телескоп сфотографировал «звездный снегопад»
Это одно из самых красивых шаровых скоплений в нашей галактике.
Астрономы получили детальный снимок шарового скопления NGC 6441 в созвездии Скорпион.
На фотографии, сделанной космическим телескопом «Хаббл», NGC 6441 напоминает звездный снегопад, говорят ученые. Скопление находится в 13 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Как и снежинки во время снегопада, количество звезд в нем подсчитать невозможно. Но их общая масса в 1,6 миллиона раз больше массы Солнца. Это делает NGC 6441 одним из самых массивных и ярких шаровых скоплений в Млечном Пути.
NGC 6441 содержит как минимум четыре пульсара, каждый из которых совершает один оборот за несколько миллисекунд. Также внутри этого скопления скрыта планетарная туманность JaFu 2.
В Млечном Пути насчитывается около 150 известных астрономам шаровых скоплений. В некоторых из них находятся древнейшие звезды во Вселенной.
Анна Лысенко